Surt poengtap for Donn

KRISTIANSAND: Donn ankom Kongsgård med to tap i bagasjen, og var virkelig tente på å ta høstsesongens første trepoenger. Trenere Lars Kristian og Pål Erik «Pep» Pedersen hadde for anledningen lagt om til 3-5-2, noe som skulle vise seg å fungere bra utover i matchen. Om Pål Erik Pedersen, også fysio i Start, her har blitt tipset av Rekdal eller om dette er egne grep er uvisst.

Hardt arbeid betalte seg

Donn var tidlig ute med å skape kampens første store mulighet allerede etter tre-fire minutter. Andreas Sersland ble spilt igjennom av Sander Michelsen og fikk etter å ha dratt av en mann avsluttet, men avslutningen ble reddet på strek av en Tønsberg-spiller.

Etter dette var det en 15 minutters periode der Tønsberg styrte mye mot et litt rustent Donn-lag. Herifra og ut hadde derimot Donn full kontroll. Donn-spillerne forflyttet seg godt og hindret Tønsberg fra å komme til de store mulighetene. Donn produserte selv flere farligheter, blant annet da Nicklas Karlsen ble spilt igjennom midt i omgangen. Dessverre for Donn gikk avslutningen i nettveggen.

I det 44. minutt skulle lakkskoklubben endelig få uttelling. Sander Michelsen dro seg fri på høyre kanten, og la et innlegg nydelig på pannebrasken til Stian Ingebrethsen som raget høyest og plasserte ballen praktfullt i lengste hjørne. Lagene gikk dermed til pause på stillingen 1-0 til Donn.

Felt av egne feil

Andre omgang fortsatte der første slapp. Donn forsvarte seg komfortabelt og holdt Tønsberg unna muligheter. Det skulle gå 25 minutter før Tønsberg skapte sin første store mulighet, som også skulle resultere i utligning.

Et flatt innlegg ble slått inn fra venstre og en Tønsberg-spiller fikk stå helt alene og sette inn 1-1 fra 5 meter. Donn tok deretter tak i kampen og svarte allerede to minutter senere. I det 72. minutt stanget kaptein Marius Hammersmark inn 2-1 etter en godt slått corner fra en meget god Sander Michelsen.

Tønsberg-spillerne flokket seg rundt dommeren og mente keeper ble hindret, men fikk ikke gehør. Donn følte nok de nå hadde gjort nok til å sikre seg høstens første trepoenger, men dette skulle dessverre ikke bli tilfellet. I det 83. minutt spilte Tønsberg seg inn i Donns sekstenmeter, og etter mye klabb og babb og dårlig kommunikasjon fikk en Tønsberg-spiller til slutt stå på blank kasse og sette inn 2-2.

Donn ble som i høstsesongen to første kamper felt av egne feil, i en kamp de absolutt burde fått mer ut av. I kampens gjenværende ti minutter skapte begge lag lite store sjanser, men Tønsberg fikk et mål korrekt annullert for farlig spill i duell med keeper Udjus.

Donn fikk et par sjanser på dødball uten å skape all verden. Begge lagene måtte derfor til slutt ta til takke med et poeng hver.

Nye muligheter mot Egersund

Donn vil være skuffet etter å ikke ha fått med seg tre poeng fra denne kampen, men det er likevel mye å ta med seg og bygge videre på etter høstsesongens tre første kamper. Ny mulighet kommer allerede mandag 3. september da Donn tar imot bunnlaget Egersund 2.

PS! Etter 17 spilte kamper ligger Donn på sjuendeplass av 14 lag i 3. divisjon avdeling 3.