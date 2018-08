Rekordmange sørlendinger på talentsamling

OSLO: Første helg etter skolestart dro 12 basketballspillere og tre trenere fra Region Sør til talentsamnlingen i Ammerud for å vise seg frem for resten av basket-Norge.

Spillere (2004- og 2005-årgangen) deltok på fem treningsøkter over tre dager der både erfarne og nye trenere tvers over landet var ansvarlige for gjennomføringen av treningene. Spillere har nå fått en smakebit på hva som kreves av dem for å få etterhvert en plass på landslaget og representere Norge på aldersbestemte landslag.

Dragoslav Jerkovic

De siste årene har klubbene på Sørlandet satset på barn og unge og denne gangen kom det hele tolv spillere fra Region Sør. De respektive klubbene som ble representert var Kristiansand Pirates, Arendal Titans og nå også Lauvåsen Wildcats. En av de var ei jente i 2005-klassen som kommer altså fra Lauvåsen Wildcats.

13 år gamle Milla Jerkovic Finsæther har spilt basket i nesten 2 år og tok utfordringen med å være den eneste reprentant på jentesiden fra Sørlandet på uttalige år.

Det er helt fantastisk at vi har en spiller som ønsker å prøve seg blant Norges 40 beste. Vi håper at flere av våre jenter blir med på neste samling som vil finne sted i juni 2019. De har utviklet seg bra den siste sesongen og vil klare seg helt fint på talentsamlingen. Som styreleder for et så ferskt idrettsforening så er det helt fantastisk at jentene klarer å hevde seg. Vi har også flere gutter som blomstrer og vil få en sjanse til å bli med både på regionsnivå og nasjonalt nivå.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Dragoslav Jerkovic

I tillegg til dette var det tre trenere med fra regionen som bidro under talentsamlingen. Igor Ruzic (Kristiansand Pirates), Jesse Lee Krombel (Arendal Titans) og undertegnede (Lauvåsen Wildcats). Alle har bidratt som ass.trenere i veldig stor grad på helgens samling.

Treningene er bare en del av det å være med på samlingen. Det sosiale og foredrag er også stor del. Denne gangen fortalte Magnus Midtvedt (Centrum Tigers) ungdommen sin historie om hvordan det er å bli vraket fra både kretslag/regionslag og landslaget. Foredraget ble formidlet på en flott måte der Magnus gir fremtidige landslagsspillere gode tips og råd om hvordan takle motgang og ikke minst gode treningsrutiner og sunn kosthold.

Det er ingen tvil om at basket på Sørlandet er på vei opp. Kunne du tenkt deg å prøve det, så er det bare å ta kontakt med din nærmeste klubb. Kristiansand Pirates, Arendal Titans, Grimstad Eagles, Lauvåsen Wildcats eller Søgne & Mandal basketballklubb.