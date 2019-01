KIFs niende strake seier

KRISTIANSAND: De siste kampene har mange funnet veien til hallen, noe KIF er svært takknemlige for. Denne gangen ødela snøværet noe for vertene, men overfor dem som kom er vi veldig takknemlige.

KIF hadde søndag ettermiddag besøk av Haugaland, og ifølge tabellen skulle ikke dette være noen trussel.

Forventningene til KIF denne helgen var at dette skulle være to nye poeng, spesielt etter at Haugaland hadde røket på et 12-målstap mot Randesund på lørdagen.

Fakta: KAMPFAKTA KIF-Haugaland 37–29 (21–12) 2. divisjon menn avd. 3 132 tilskuere i Gimlehallen Mål KIF: Erlend Årstein Hansen 3, Jon Robertsen 7, Mathias Christiansen 5, Eric Nicolay Jensen 4, Christoffer Ryder Lislevand 5, Frederik Sorth Petersen 4, Sebastian Schultz Hansen 3, Stian Nygaard Michaelsen 1, Jostein Pedersen 2, Ivan Senta 3. Toppscorer Haugaland: Anders Nordbø Dalen, 5 mål

Ut i 100

Hjemmelaget startet som de pleier, ut i 100, satte press på motstanderen fra første sekund. Haugaland fikk tidlig kjenne på at dette kunne bli stygt. KIF ga seg ikke før det sto 21–12 til pause.

2 omgang skulle vise seg å bli en transportetappe for hjemmelaget. Robin Haugsgjerd hvilte flere av dem som pleier å spille hele kamper.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Men det var aldri tvil om hvor seieren skulle ende, til det var Haugaland aldri noen trussel. Da sluttsignalet gikk, sto det 37–29 til KIF.

Toppscorer for KIF var Jon Robertsen, som kom nettopp fra Haugaland til KIF denne sesongen. Han endte på sju scoringer.

Revansjlystne

Kommende hjemmekamp blir mot Nærbø 2, og det er nettopp dette laget som har påført KIF sitt eneste tap denne sesongen. KIF er revansjelystne, og kommer garantert ikke til å gi noe ved dørene her.

Er det én kamp denne sesongen publikum må få med seg, er det denne. Kampen spilles søndag 10. februar kl. 13:00 I Gimlehallen.

Sjekk tabellen her