Tre gull og to sølv til Grimstad i Rekruttmesterskapet

+ 91 kg Erlen Hagan Salmon, Grimstad Bokseklubb vs. Rune Kristiansen, Bergen sør. Erlen treffer med det meste han slår og får telling på motstanderen fra Bergen allerede i midten av første runden. Fortsetter det gode arbeidet og stopper sin motstander i slutten av runden. Gull i Rekruttmesterskapet 2019 til Erlen Hagan Salmon.

81 kg Alexander Gundersen, Grimstad Bokseklubb vs. Liban G Tarabi, SP 09. Alexander har full kontroll og bokser en meget bra første runde. Andre runde blir han litt ivrig, men har fortsatt kontroll. Tredje runde tar han tilbake den totale kontrollen og vinner en bra utført kamp. Gull i Rekruttmesterskapet 2019 til Alexander Gundersen.

75 kg (junior) Simon Gundersen, Grimstad Bokseklubb vs. Arian B Somesarai, Romerike BK Første runde har Simon full kontroll, bokser variert og treffer med det meste han slår. Andre runde er han litt ivrig, men fortsatt god kontroll. Siste runde fortsetter Gundersen og dominere kampen og vinner den greit. Gull i Rekruttmesterskapet 2019 til Simon Gundersen.

69 kg Aleksander G Virtanen, Grimstad Bokseklubb vs. Fredrik Thoresen, Arendal Bokseklubb. Aleksander går ut i et voldsomt tempo, er litt ivrig og finner ikke riktig distanse på sin motstander. Regner likevel med at han hadde denne runden. Andre runde fortsetter som første runde, med et lite pluss til Fredrik. Tredje runde ville avgjøre denne kampen og det var Fredrik som greide og holde stilen helt inn. Aleksander var vel litt overtent og var si verste fiende, ville litt for mye og det endte med dommerstemmene 2–3. Sølv i Rekruttmesterskapet 2019 til Aleksander G Virtanen.

91 kg Jørn Aaknes, Grimstad Bokseklubb vs. Eduardo Nygård, Raufoss BK Jørn Begynner første runde meget bra og treffer med det ene slaget etter det andre. Andre runde fortsetter i samme stilen, men i slutten av runden er tanken tom og gutten fra Raufoss begynner og hente inn forspranget. Siste runde kjemper Jørn meget bra, men det holder ikke til å vinne. Sølv i Rekruttmesterskapet 2019 til Jørn Aaknes

Laget fra Grimstad Bokseklubb: Junior: 75 kg Simon Gundersen. Senior: 69 kg Aleksander G Virtanen. 81 kg Alexander Gundersen. 91 kg Jørn Aaknes. +91 kg Erlen Haga Salmon Lagledere: Henning Lillejord og Tor Vidar Gundersen.