Duket for dramatisk sesongavslutning for KIF

KRISTIANSAND: Runar Sandefjord har toppet tabellen hele sesongen, og med bare fire seriekamper igjen å spille er det allerede klart at det blir opprykk for vestfoldingene. Det var derfor ingen overraskelse for KIF-herrene at det var en tøff motstander som gjestet Gimlehallen lørdag 10. februar. Da lagene møttes i Runarhallen i høst ble det femmålstap (28-23) for sørlendingene.

Fakta: KAMPRAPPORT KIF-RUNAR SANDEFJORD 25-31 (10-15) Lørdag 10. februar, Gimlehallen Tilskuere: 152 Dommere: Christoffer Fjeldskår og Tim-Nicolai Fjellvang KIF-spillere (mål i parentes): Sebastian Schultz Hansen (7, herav 1 straffe), Sindre Rosseland Sørli (4), Øyvind Frigstad (4), Simen Gården Aanjesen (3), Jesper Brekke Hansen (2), Bendik Holstad (2), Kristian Malerød Larsen (1), Kristian Nordvik Thyssen (1), Aleksander Halkjelsvik Aabel (1), Erlend Årstein Hansen, Simen Neset, Adin Sehovic, Markus Nilsen, Christoffer Ryder Lislevand, Eric Nicolay Jensen og Jostein Pedersen. Lagledere KIF: Preben Nilsen, Mathias Christiansen og Pål Erik Pedersen (fysioterapeut). Toppscorer Runar Sandefjord (mål i parentes): Espen Tokerud Røhmer (10, herav 3 straffe). Lagledere Runar Sandefjord: Sjur Tollefsen, Leif Sivard Gautestad, Bård Kristian Tonning og Finn Erik Kittelsen. Utvisninger: 3 x 2 min. (KIF) og 2 x 2 min. (Runar Sandefjord). Banens beste: Sebastian Schultz Hansen (KIF) og Espen Tokerud Røhmer (Runar Sandefjord).

Holdt godt følge i perioder

KIF var helt på høyde med gutta fra hvalfangerbyen til midtveis i 1. omgang. Kristian Nordvik Thyssen førte KIF opp i ledelsen på 7-6, men så stokket det seg til for vertene og serielederen rykket ifra, godt hjulpet av en treffsikker Espen Tokerud Røhmer som scoret syv av sine ti mål i denne omgangen. Til pause sto det 10-15 i gjestenes favør.

Finn Sverre Lislevand

Med en offensiv start på 2. omgang viste KIF igjen at de kan spille håndball, de også. Simen Gården Aanjesen hadde kommet innpå og hamret raskt inn to langskudd. Sebastian Schultz Hansen meldte seg også på.

Finn Sverre Lislevand

Etter to nettkjenninger i 1. omgang, skulle det bli fem i siste omgang. Jesper Brekke Hansen og Sindre Rosseland Sørli kjørte hver sin kontring, mens Bendik Holstad scoret fra høyrekant, og KIF lå tre mål bak etter ti minutter spilt.

Så ble litt frem og tilbake før Øyvind Frigstad sørget for at det fortsatt var en viss kontakt med tre mål bak, 19-22, midtveis i omgangen. Men der punkterte drømmen. Runars André Christiansens vartet opp med dobbeltscoring (seks mål totalt). Og selv om det ble kamp til døra klarte KIF aldri å hente inn forspranget. Det ble 25-31-tap.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Finn Sverre Lislevand

Av KIF-målvaktene startet Adin Sehovic i 1.omgang, mens Simen Neset tok plass mellom stengene etter hvilen. 17-årige Markus Nilsen kom inn på en straffe. Eric Nicolau Jensen debuterte på parketten. Schultz Hansen ble toppscorer med syv mål for KIF, mens Tokerud Røhmer hadde ti scoringer for Runar Sandefjord.

Privat

Kort innhopp ga bestemannspremie

Simen Gården Aanjesen ble kåret til KIFs beste spiller, noe han selv synes var noe ufortjent for 13 minutters innsats. Men høyrebacken utnyttet tiden godt da han først kom innpå fra start i 2. omgang, både med å sette fart i laget fremover, score tre mål og bidra til flere assists.

Finn Sverre Lislevand

– Selv om vi taper mot Runar, spilte vi oss ikke helt bort, mener 28-åringen med bakgrunn fra eliteseriespill med ØIF Arendal.

Han valgte «å gi seg på topp», som han sier, bare 21 år gammel, nærmest «utbrent» av å kombinere topphåndball i Arendal med fulltidsstudier i Kristiansand.

– Det ble for mye pendling mellom treninger og studier og reiser til kamper i Norge og europacup rundt om ute i Europa. Jeg følte jeg ikke maktet å levere 100 prosent på begge arenaer, sier den venstrehendte bakspilleren.

Men ballen ble ikke helt lagt på hylla, for han fortsatte som spillende trener i Randesund i 2. divisjon og da han var ferdig med siviløkonomstudiet var han tilbake i topphåndballen høsten 2015, da med KIF.

– Vi har som lag underprestert gjennom hele sesongen. Det bor mer i laget enn vi har klart å få ut, sier han og mener det er flere årsaker til at sesongen har blitt som den har blitt.

Privat

Skader er en av disse, og at laget savner en playmaker som Mathias Christiansen (bakspilleren har vært ute med skader det meste av sesongen). Men han har troen på at KIF fortsatt skal holde seg i 1. divisjon.

– Vi har fire «cupfinaler» igjen, men det er god stemning i laget og vi har tro på at vi skal klare dette, sier Gården Aanjesen.

Finn Sverre Lislevand

Nå eller aldri

Etter 18 seriekamper ligger KIF på nest siste plass med 10 poeng, samme poengsum som Haslum på plassen foran, men begge lag bare to poeng bak Follo som er over nedrykksstreken.

Kommende «cupfinale» er borte mot HK Herulf Moss onsdag 21. februar. Mossekråkene, som kom som en rakett opp fra 2. divisjon før sesongen, har inntatt 7. plass på 1. divisjonstabellen, og er det eneste laget som så langt har banket serieleder Runar Sandefjord. Sist lagene møttes i Idda Arena 12. november røk KIF på et forsmedelig tremålstap etter å ha ledet stort til pause. Sjansesløseri kan ikke sørlendingene tillate seg fremover.

Finn Sverre Lislevand

KOMMENDE KAMP: HK Herulf Moss-KIF, onsdag 21. februar, kl. 18, Mossehallen.