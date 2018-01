Hockeyfest på Idda

KRISTIANSAND: Endelig var det vår tur til å stille på hjemmebane og stolt kunne vise frem vår «storstue», Idda Arena, som anses som et av Norges mest moderne isbaneanlegg. Aktiviteten på isen var derfor stor da lag fra Stavanger gjestet Idda og Kristiansand 13.-14. januar. I tillegg stilte KIK med egne gutte- og jentelag. Totalt 13 lag, hvorav sju jentelag og seks guttelag var i aksjon på isen.

Turneringen var preget av en fantastisk stemning, god dugnadsånd, samt bra oppslutning fra både spillere, ledere, familie og andre hockeyinteresserte. Gangene og garderobene på Idda Arena var derfor fylt med masse energiske og glade hockeyspillere.

Topp innsats

På banen spiller barna med glød og entusiasme. Gir absolutt alt, i hvert eneste bytt. Full fart - aldri et kjedelig sekund. Lyden av en puck som går via stolpen og i mål. Først «PLING» – deretter jubel og feiring med lagkamerater. Ekte idrettsglede. God stemning. Man kan tydelig se fornøyde barn, og stolte foreldre og trenere. Innsatsen på isbanen, coachingen fra «boksen» og oppbakkingen fra publikum var med andre ord, akkurat slik man ønsker den skal være på et slikt idrettsarrangement.

Tilbakemeldingene fra gjestene våre fra Stavanger var utelukkende positive, uttaler en godt fornøyd turneringsleder Vidar Strisland. Vi er en gjeng med voksne som jobber veldig lett sammen, og som tar i et tak om det må improviseres. Det var også god stemning i hallen – til og med antydning til at folk danset på tribunen, skyter Strisland inn. Det er rett og slett fest når vi arrangerer turnering!

Sportslig gjorde mange av KIK-lagene det meget bra, og beviser at det trenes riktig og godt i klubben, samt at spillerne har vist fair play med ærlig spill, gode holdninger og god sportsånd. KIK-lagene utmerket seg spesielt med godt lagspill, kombinerte fint med pasningsspill og vartet opp med flere fine mål. Her var alle vinnere, og hver spiller kunne velfortjent ta med seg en liten pokal hjem til odel og eie – i tillegg til heder og ære. Det er disse barna som er KIKs hockeyframtid, kanskje våre ”morgendagens helter”...

Verdens beste barneidrett?

Hockey blir av flere utpekt for å være en av verdens beste idretter. Den amerikanske sportskanalen ESPN har også fremhevet ishockey som en av verdens beste og mest allsidige idretter. I en artikkel utgitt for noen år siden kåret de den sporten som krever mest av idrettsutøverne. Det gikk blant annet ut på utholdenhet, fleksibilitet, styrke, smidighet, fysikk, hurtighet, og koordinasjon. Her kom ishockey på en god andreplass.

Den kjente norske idrettslegen og professor i ortopedi, Paul Lerei, har også gått ut og fremhevet ishockeysporten som spesielt velegnet trening for barn og ungdom, først og fremst på grunn av de mange momentene ishockeyen inneholder. Hans konklusjon er at det er svært få idrettsgrener som har så stor positiv effekt på så mange ulike kvaliteter og ferdigheter, samtidig som skaderisikoen er så liten. Dessuten er det et lagspill som vil kreve sosial intelligens og samarbeid mellom spillerne.

Og for barna ikke minst, er dette i tillegg gøy og moro. Man opplever opptil flere mestringsfølelser i løpet av en treningsøkt på isen, til sammenligning med for eksempel fotball. Løping er en naturlig del av mønstret vårt, noe skøytegåing ikke er.

Hockeyfeber i Kristiansand

Det blåser nemlig en frisk og optimistisk vind over hockeymiljøet i Kristiansand. Rekordmange barn og unge har vist interesse for denne fartsfylte og morsomme sporten. KIK har hatt en enorm vekst siden Idda Arena stod ferdig i august 2011, og er nå Norges nest største ishockeyklubb med hele 165 aktive medlemmer. En klubb vi er veldig stolte av!

En annen milepæl i KIK sin 25 år lange historie, er at klubben nylig stilte med eget jentelag i serien. En jenteidrett som opplever en stor vekst lokalt, nasjonalt og internasjonalt. KIK har et tilbud for alle ishockey- og kunstløpinteresserte uavhengig av nivå, kjønn og alder (i tillegg til eget «Superlag»), men satser først og fremst på barne- og ungdomsavdelingen, som på sikt og over tid forventes skal bidra til at KIK får et seniorlag på toppnivå.

Det satses ungt, bredt og langsiktig, samtidig som klubben ser viktigheten av å også ivareta et A-lag; med rollemodeller som de unge ser opp til, noe alle i klubben føler for, og ser fram til å spille på. Flere av barna som var i aksjon på Idda i helgen er et produkt av DNSH, skøyte- og hockeskole for barn i alderen 4-9 år. Skøyteskolen legger vekt på lek, trivsel og mestring, og barna deles opp i grupper etter nivå.

Barna får de grunnleggende ferdighetene som danner grunnlaget for å starte med ishockey og annen skøytesport. Barna trenger kun skøyter, varmt tøy (parkdress), gode varme hansker og hjelm for å trives på isen. KIK har her masse utstyr til gratis utlån, for både barn og foreldre. Skøyte- og hockeyskolen går hver tirsdag 17:00-18:00 og lørdag 13:00-14:00. Det er bare å møte opp på første og beste trening. Vi har plass til alle. Håper vi sees!