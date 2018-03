AK28 kan sikre opprykket onsdag

ARENDAL: Et godt, samkjørt og hardtarbeidende AK28 damelag gikk til verks i Granehallen for å hente to nye poeng i helgas bortekamp.

Det tok noen minutter før jentene fant målet, men etter dette rant scoringene inn. Noen kjappe kontringer og gode skudd gjorde at damene hadde et solid forsprang på 11-3 etter 14 minutter. Etter dette tok Grane litt innpå igjen, men AK28 gikk til pause med 20-15-ledelse.

2.omgang starter veldig bra, og Grane kom aldri inn i kampen igjen. Med en solid 37-30 seier er AK28s damelag kun to poeng unna garantert opprykk til 2.divisjon. Og vi ber folk stille til «opprykkskampen», som allerede er førstkommende onsdag i Odderneshallen klokka 20.30.

Det er mange gode spillere på dette damelaget, og alle bidro sterkt til seier. Imani sto til tider eksepsjonelt godt mellom stengene og Charlotte Markham både scoret og serverte mange gode pasninger. Men banens beste-prisen gikk til Kristine Fjeldsgaard som løp kjappere enn vinden og satte inn hele sju mål fra høyrekanten.

