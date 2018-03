– Familien har betydd alt

GRIMSTAD: Høsten 2016 tok da 21 år gamle Johan Kringeland Eriksen et stort steg i karrieren. Etter endt utdanning ved trenerskolen hos Norsk Hestesenter og noen års praksis som stallansatt, blant annet hos Øystein Tjomsland, tok unggutten steget fullt ut og startet opp som egen travtrener med base i Grimstad. Resultatene har ikke latt vente på seg. Allerede i sitt første hele år som trener, 2017, vant hans hester 16 av de 90 løpene de startet i. Totalt kunne Kringeland Eriksen seiersdefiliere 36 ganger på 251 forsøk som kusk.

Når han lørdag jakter sin første V75-seier på hjemmebanen Sørlandets Travpark med familiehesten Kringeland Enok er 23-åringen krystallklart på at det er nettopp familien som har hjulpet ham frem til der han er i dag.

- Uten støtten fra familien min hadde jeg ikke holdt på med dette, så enkelt er det. Spesielt foreldrene mine følger med på alt som skjer rundt meg, særlig siden det blir skrevet mye om min virksomhet. Jeg kommer fra et sted hvor travsporten ikke er spesielt utbredt, forteller Kringeland Eriksen, som er født og oppvokst i den lille bygda Aksdal, 1,5 mil øst for Haugesund.

I ungdomsårene opptok fotballkarrieren mye av den utflyttede rogalendingens tid, og full satsing på travsporten ble det ikke før myndighetsalderen nærmet seg.

- Vi hadde hest hjemme på gården fra jeg var liten, og jeg har alltid holdt på med hest og hatt interessen, men fotballen tok veldig mye tid. Jeg tok ikke kuskelisensen før det året jeg fylte 18, forteller sørlandstreneren.

- Etter at min far var nede for telling et år, ble travhestene en viktigere del av livene våre. Jeg prater med ham på telefon i hvert fall et par ganger i uka, og nå er det han som spør meg om råd rundt hestene, smiler 23-åringen.

Lørdag er det Kringeland Enok, eid og oppdrettet av faren Geir Arne Eriksen, som kan sørge for familielykke i V75 på Sørlandets Travpark. Kringeland Eriksen har vunnet V75-løp på sin hjemmebane som kusk, men jakter fortsatt sin første triumf som trener.

- Noe av det største som har skjedd i min trenerkarriere så langt er V75-seieren til nettopp Kringeland Enok på Forus tidligere i vinter. En seier på lørdag vil være et godt utstillingsvindu, understreker Johan Kringeland Eriksen.