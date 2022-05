STAVANGER: Fire år gamle Brenne Blinks karriereinnledning har vært en symfoni i både dur og moll. Fire starter hadde så langt resultert i to seire og like mange ødelagte løp med galopp. Den talentfulle hingsten leverte en øyenbrynshevende oppvisning da han i sitt livs tredje start vant på knallsterke 1.28,0/2100 meter på Jarlsberg som 3-åring, men feil gangart sørget for at sesongens største mål, Norsk Travkriterium, gikk fløyten.

Brenne Blink og Vidar Tjomsland fra DNTs Høstfinale i fjor høst. 4-åringen staket ut Derby-kursen etter en imponerende årsdebut onsdag kveld. Foto: Hesteguiden.com

I ensom majestet Onsdag kveld var det duket for årsdebut på Forus Travbane i Stavanger for Tjomsland-traveren, og sesongens første start kunne ikke endt på bedre vis. Med Øystein Tjomsland selv som trygg styrmann i sulkyen fosset Brenne Blink ifra sine konkurrenter den siste halve runden, og kom til mål i ensom majestet. Den talentfulle hingsten ser ut til å stå overfor en svært spennende Derby-sesong.

Vinnertiden ble 1.28,8/2040 meter.