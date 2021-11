I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

DRAMMEN: Endelig var det duket for Buskerudtrampetten og denne helgen har vi sett frem til lenge. Grunnet Corona-restriksjoner var dette første NGTF-konkurranse for Søgne Turnforening på nesten to år, gleden var derfor stor da dette lot seg gjennomføre.

Buskerud Trampetten holdes i Drammenshallen og er en av Norges største breddekonkurranser for rekrutt og junior.

Søgne Turn stilte med ett rekruttlag og ett juniorlag som konkurrerte i både trampett og tumbling. Jentene og trenerne er godt fornøyd med innsatsen!

Rekruttene til Søgne Turnforening. Foto: Søgne Turnforening

Med mange påmeldte lag blir det litt venting, men man sitter ikke stille av den grunn. Foruten å konkurrere har jentene vært i Rush Trampolinepark og lørdagen ble avsluttet med turndiskotek i Drammensbadet.

Etter ei flott helg vendte tre trenere, én mamma og femten fornøyde og slitne turnere hjemover.

Én erfaring rikere og med enda mer treningslyst i bagasjen.Nå gleder vi oss til nye treningsmuligheter i ny basishall for turn på Tangvall.

Det er godt å være i gang igjen!