UTØVERBLOGG: Første helgen i juni var det Hungarian Kickboxing World Cup i Budapest, som var det første verdenscupstevnet for meg i 2022, ettersom det dessverre fortsatt har vært en del avlysninger både på grunn av korona og på grunn av krigen i Ukraina.

For min del var det også første konkurranse i ny vektklasse, ettersom jeg skal konkurrere i -50 kg denne sesongen. Grunnen til det er at lettkontakt -50 kg er blitt plukket ut til å være med i det olympiske arrangementet European Games i 2023, som jeg har målsetning om å kvalifisere meg til.

Lettkontaktkampene gikk søndag, så jeg hadde et par dager i Budapest til å slappe av, trene litt og forberede meg optimalt. Det var 12 stykker påmeldt i klassen min, og jeg møtte en utøver fra Sveits i første kamp. Hun var en god del lavere enn meg, som var uvant ettersom det stort sett er jeg som er en av de minste på trening her i Grimstad. Det gjorde at avstanden og timingen min ikke stemte like godt som ellers, men det var heldigvis nok til å vinne likevel.

Tøff semifinale

I semifinalen møtte jeg en utøver fra Polen som var både større, sterkere og bedre enn sveitseren, og det ble en fysisk tøff kamp ettersom det var mye press og mye som skjedde hele tiden. Første runde var ganske jevn, men jeg hadde en knapp ledelse inn i pausen (kampene er 2x2 minutter, med ett minutts pause mellom). Takket være gode taktiske tips fra coachen min, Manuel Nordio, økte jeg ledelsen i andre runde til tross for økt tempo og intensitet, og vant til slutt kampen med 3-4 poeng.

I finalen møtte jeg Kristina Nikolova, en veldig god utøver fra Bulgaria, som har vunnet VM, EM og flere verdenscupstevner. Vi har trent en del sammen tidligere, siden jeg er på treningsleir i Bulgaria hver sommer, men vi hadde aldri konkurrert mot hverandre før i Ungarn.

Finalen ble ikke like fysisk krevende som semifinalen, men det var den taktisk og teknisk mest krevende kampen, ettersom det var en svært god motstander som jeg visste ville gripe muligheten hvis jeg gjorde noen feil. Heldigvis fungerte taktikken min veldig bra, og vi gikk jevnt hele kampen.

Thrilleravslutning

Jeg lå et par poeng under i første runde, men i midten av andre runde lå vi helt jevnt, og de siste 30 sekundene byttet vi på å ha ledelsen. Da det var fem sekunder igjen klarte jeg å plukke de avgjørende poengene, og vant en veldig jevn og spennende finale.

Glad og stolt over å ha gått til topps. Foto: Skjermdump

Jeg har tidligere både sølv og bronse fra ulike verdenscupstevner, men dette var første gang jeg gikk helt til topps. Det var en fantastisk følelse, og ikke minst viktig inn mot kvalifiseringen til EM i Tyrkia i november, som igjen er kvalifisering til European Games neste år.

Nå skal jeg ha noen uker treningsfri, før forberedelsene til høstsesongen braker løs for fullt med treningsleirer i sommer og forhåpentligvis noen flere konkurranser i høst.