Tomålsscorer da Vigør slo Søgne

SØGNE, KRISTIANSAND: Lørdagens kamp på nye Søgne Stadion ble akkurat så intens og innholdsrik som vi kunne håpet på. At guttene skulle reise hjem med alle tre poengene etter en 3-1-seier, var nesten mer enn vi våget å håpe på forhånd.

I 1. omgang var det Søgne som virket sterkest på ei tung og vanskelig gressmatte. Likevel var det Vigør som tok ledelsen da Lasse hamret inn et straffespark, etter at Henrik Haus ble felt idet han skulle heade ballen inn i det åpne målet.

Søgne taklet underlaget best og utlignet da rutinerte Jarle Rogstad kriget ballen over linjen. Søgne pumpet ballen langt og høyt og skapte en del problemet for oss, men vi holdt unna til pause.

Taktiske grep

Vigør tok noen taktiske grep i pausen og klarte i større grad å spille seg høyere opp i banen i 2. omgang. Mål ble det likevel ikke før Lasse på ny ladet skuddfoten. Fra drøyt 35 meter hamret han ballen mot mål og den flikket og flakket på veien slik at Søgne-keeperen ikke klarte å holde den ute.

Kampen ble etter hvert en skikkelig tøff batalje der Søgne gjorde alt de kunne for å utligne, men guttene kjempet imot på strålende vis og så farlige ut på overgangene. I tillegg var Christopher nok en gang meget solid mellom stengene. Den unge keeperen har hatt en strålende sesong så langt og har vært en viktig bidragsyter til poengfangsten de siste kampene.

Sløgedal avgjorde igjen

Etter 70 minutter viste Andreas fart og styrke da han løp fra forsvaret og plasserte ballen i nettet. Med det er Andreas vår toppscorer så langt med fem mål på de fem første kampene. 19-åringen tok for seg på topp og gikk seirende ut av de fleste duellene med Søgne-forsvaret, og dem var det mange av. Den enorme fysikken og farten hans har vist seg å være et farlig angrepsvåpen så langt i sesongen.

Tenåringer imponerer

Det er ingen spøk å møte et fysisk sterkt Søgne på en regntung og vanskelig gressmatte, men Vigør-trener Kjetil R. Pedersen nølte ikke med å sette ungguttene Ulrik Moen (17) og Sakarias Ringsbu (16) inn i startelleveren. Ulrik dannet stopperparet sammen med kaptein Fredrik Karlsen og duoen spilte en nærmest prikkfri kamp.

Sakarias har vært fast inventar på midtbanen så langt i sesongen og gjorde nok en gang sakene sine bra. Selv om det ble en fysisk tøff batalje, kastet Kjetil flere unggutter fra benken og inn til løvene de siste minuttene. Simen Schille Olsen (17) og Mathias Lande (15) viste ungdommelig pågangsmot og plagde slitne Søgne-bein de siste 20 minuttene og var ikke langt unna en scoring på slutten etter flott samspill.

Tredje strake seier

Da Magnus fikk et strengt rødt kort på overtid, var kampen i praksis over. En tøff takling der dommeren først ga gult kort, men etter sterke reaksjoner fra Søgne-benken konfererte han med linjedommeren og byttet farge på kortet.

3-1 seier på bortebane mot et sterkt Søgne som sto med full pott er intet mindre enn meget imponerende. Nå har vi tre seiere på rad og gleder oss til Lyngdal kommer på besøk neste lørdag. Med seier der klatrer vi til 2. plass på tabellen.

