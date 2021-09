UTØVERBLOGG: Vi har hatt en kanonbra helg på Finnskogbanen. Jeg kvalifiserte inn til beste startspor i A-finalen og klarte i løpet av første sving å gå opp i ledelsen etter jeg kvelte motoren i starten. Jeg var nødt til å vinne for å kunne ta en ny NM-tittel, ettersom jeg lå på tredjeplass i sammendraget før løpet. Heldigvis gikk det bra!

Planen for sesongen var opprinnelig å kjøre bakkeløp-NM, men der skulle det vise seg at vi fikk en overraskelse. Tempoet var veldig høyt og det ble en andreplass i begge løpene som ble kjørt opp Konsmo-bakken, bak Emil Sivesind, som i helgen fikk bronse i rallycross-NM.

Etter dette bestemte vi oss for å kjøre rallycross i andre NM-runde i Skien for å finne tilbake farten. Dette viste seg å løse seg fort og det ble en kongehelg med full pott og seier. Derfor hektet vi oss på resten av NM-rundene i rallycross. Det har vært en ekstrem hard konkurranse i klasse 4 i år, spesielt mellom Jonas Jacobsen og Emil Sivesind og jeg. Det gjør det ende råere å vinne og viser at man må kjøre mye bil for å være i toppen.

Det er sykt deilig å vise at man er fortsatt er med helt i teten. Jeg har tatt NM-gull hvert å siden 2014 og er sulten på mer. Jeg ligger på andreplass sammendraget i NM i bakkeløp, som avsluttes på Lillehammer om et par uker. Hvis jeg stiller til start den helga er målet selvsagt å kjempe om gullet.

Jeg må rette en stor takk til mine supre hjelpere, samarbeidspartnere, mekanikere og familie. Disse sammen med mamma Anne Torunn Ågedal og min fantastiske samboer og mor til vår lille jente har støttet meg veldig bra gjennom hele sesongen og ellers.