KRISTIANSAND: Alt lå til rette for en fin fotballkamp. Sol og god temperatur, men med en noe sjenerende vind på langs av banen. På tribunen fikk Rægestimen konkurranse av 30 supportere fra Kråkevingen, en kamp Rægestimen vant suverent.

Moss tok Fløy fullstendig på senga fra start og hadde to store sjanser allerede i åpningsminuttene. Etter tre minutter scoret Noah Alexandersson på frispark fra 17-18 meter, utakbart for keeper Ante Knezovic. Bortelaget brukte fysikk og tempo og etter 13 minutter var en Moss-spiller alene gjennom, men Ante Knezovic reddet med en glimrende utrusning.

Halvsjanse

Etter 16 minutter fikk Fløy sine eneste halvsjanse i 1. omgang, da André Richstad skjøt hardt på keeper. Like etter fikk gjestene nok en stor sjanse etter svak klarering i forsvaret, men skuddet gikk utenfor. Deretter slapp Moss litt av på gasspedalen uten at Fløy klarte å utnytte dette. Like før pause ble Fløy snytt for et straffespark da en mosseforsvarer handset, uten at dommer og assistent fikk det med seg. Scoring her kunne nok bidratt til et mer bestemt Fløy-lag

Etter pausen klarte ikke Fløy å få balltempo nok på et lavtliggende mosselag til å skape sjanser. Og man fant heller ikke alternativer framme i banen å spille opp på. Gjestene skapte det som var av sjanser i omgangen og den første reddet Ante fint, mens på den andre sjansen var han uten muligheter på da Kristian Strande scoret like før full tid.

God læring

Hjemmelagets beste denne søndagen var keeper Ante Knezovic og stopper og kaptein Bjørnar Hove. André Richstad var den som viste noe kreativt på midten, mens helt framme jobbet Kristian Strømland Lien godt uten å få uttelling for jobbingen. Mye god læring i denne kampen fram mot neste kamp, som er borte mot Notodden. Trener Joey Hardarson mente etter kampen at man tapte for et lag som viser hvorfor de nå står med sju strake seire. Og gutta klarte aldri å matche mosseguttas intensitet og aggressivitet i spillet.

Bjørnar Hove klarerer ballen. Foto: Svein Grundetjern

Se øvrig kampfakta her