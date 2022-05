I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Etter en ytterst regnfull morgen under hoveddagen for Kjellandsmarka Rundt tirsdag 24. mai var arrangører og deltakere så heldige at det lettet opp på ettermiddagen, og løypene hadde tålt regnet veldig bra. Og da løperne mottok sine deltakerpremier, solbriller og drikkeflaske, tittet til og med sola frem.

Hittil er 219 deltakere påmeldt, og 189 har hittil gjennomført dette løpet. Det er mulighet for etterregistrering, og gjennomføring helt frem til søndag formiddag 29. mai.

Ståle Gjelsten gikk til topps på herrenes lange løype.

– Det var ei flott løype, og det var moro å løpe. Det var småkupert, og jeg synes ikke oppforbakkene var i hardeste laget, sa Gjelsten etter løpet.

På lang løype for kvinnene vant Marianne Hilmarsen, mens Karianne Tønne Egenes vant kort løype.

På herrenes korte løype gikk Arvid Fredriksen seirende ut.

– Man bør ta det litt rolig i starten, spesielt i de to første oppforbakkene. Løypa er jo fin, og løper man den lange, får man det dobbelt så gøy, sa Fredriksen etter løpet.

Se bildene fra tirsdagens løp:

Fra starten av lang løype. Foto: Sverre Larsen

Fra starten av kort løype. Foto: Sverre Larsen

Synnøve Thomassen Foto: Sverre Larsen

Vidar Lundevol. Like bak i løypa ligger Hilde Furuborg. Foto: Sverre Larsen

Odd Arntzen Foto: Sverre Larsen

Yngvar Kiledal Foto: Sverre Larsen

Jon Arve Kallhovd. Foto: Sverre Larsen

Bjørnar Svendsen og Nina Slåen Svendsen. Foto: Sverre Larsen

Jon Viervang Foto: Sverre Larsen

Tiril Slåen Svendsen (t.v.) og Torunn Steinvik. Foto: Sverre Larsen

Karianne Tønne Egenes Foto: Sverre Larsen

Ole Johan Bueklev Foto: Sverre Larsen

Erlend Kleivset Foto: Sverre Larsen

Ove Pettersen Foto: Sverre Larsen

Stefan Gislason Foto: Sverre Larsen

Arvid Fredriksen. Foto: Sverre Larsen