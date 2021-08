Søgne-trippel mot Fløy 2

KRISTIANSAND: Bortelaget ledet 2-0 etter en strålende 1. omgang, og sørget for 3-1-seier etter hvilen. Triumfen gjør at Søgne troner alene på tabelltopp med ni poeng på tre kamper.

Gjestene kom godt i gang på kunstgresset på «Øya». Søgne var stort sett først på alle baller, og vant det meste av taklinger. De store sjansene lot likevel vente på seg. Første mål kom etter 27 minutters spill. Magne Karlsen la inn fra venstre kant, og traff Fredrik Haldorsen i feltet som på kunstferdig vis utmanøvrerte keeper.

Søgne fortsatte å presse, og slapp Fløy 2 i liten grad til, selv om vertene også hadde enkelte sjanser. Blant annet traff Søgne-gutten Georg Karlsen tverrliggeren underveis i omgangen. To minutter før pause førte et nytt Søgne-innlegg fra venstresiden til en duell i feltet, der keeper igjen kom på halvdistanse. Duellen endte med at en Fløy 2-spiller headet farlig bakover til en umarkert Sander Tønnessen, som med et hodestøt økte Søgnes ledelse til 2-0.

«Nærnest perfekt»

I garderoben i pausen, kalte hovedtrener Stefan Gislason omgangen nærmest perfekt, men advarte samtidig mot å ta for lett på 2. omgang.

2. omgang begynte med et tydelig press, høyt tempo og gode angrep fra Søgnes side. Det kanskje aller fineste kom etter 53 minutter. Magne Karlsen dro ballen med seg til dørlinja ved kanten av 16 meteren, der han tråklet seg forbi tre Fløy 2-spillere, og la ballen inn til Sander Tønnessen, som fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål.

Søgne gjorde noen bytter mot slutten av kampen, og mistet etter dette litt av initiativet. Fløy 2 var hissigere fremover, og produserte flere halvsjanser. Reduseringen kom etter 89 minutter, etter en pasningsfeil fra Søgne på midten og for passiv inngripen i neste trekk. Dette gjorde at Marcus André Aslaksen kom alene med keeper Fredrik Repstad Hansen, og scoret enkelt.

Fløy 2 klarte ikke å produsere flere store sjanser, og slitne Søgne-spillere hadde også gjort sitt. Kampen ebbet derfor ut med 1-3-seier til bortelaget Søgne. Hovedtrener Stefan Gislason var fornøyd etter kampen:

– 1. omgang var sesongbeste, og vi holdt et meget høyt nivå i press, aggressivitet og gjenvinning. Jeg synes også vi klarer å styre kampen bedre enn det vi har gjort tidligere. Igjen mistet vi litt av trykket i 2. omgang, men måten vi gjennomførte 1. omgang på tok mye energi.

Toppkamp og stadionåpning

Nå er det bare å se frem til toppkampen mellom Søgne og Lyngdal på Søgne stadion kommende lørdag kl. 16. I forkant av denne kampen er det Barnas idrettsdag, med tilbud og aktiviteter til alle barn. Stadion blir også offisielt åpnet lørdag. Vi håper derfor på mye folk!

Fra Fløys hjemmeside sakser vi følgende:

«Ros til gutta for helhjertet innsats. I forsvaret var Nikolai Aas god å ha da Søgne presset som verst i første omgang. På midten trøkket Erik Marcussen til og framme var Marcus Aslaksen den som bidro mest.»

