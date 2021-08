Jublet for triumf i NM

UTØVERBLOGG: Det var fantastisk deilig å dra i land en ny seier i helgen etter noen krevende innledende runder med andre-, tredje- og femtetid som tellende. Det gjorde at jeg kvalifiserte inn til fjerde beste spor i A-finalen.

Der fikk jeg en pangstart og satte opp et bra tempo som holdt helt inn til min andre strake NM-rundeseier. Jeg sto over den første runden. Andreplassen i sammendraget viser at jeg kommer til å kjempe om NM-gull i år også. Jeg er svært takknemlig for alle i teamet som fikser, ordner og backer meg. Kommende løp for min del er den fjerde NM-runden på Gol om to uker.

Les mer av Fredrik Ågedal her