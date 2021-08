Fikset Fløys første serieseier

NOTODDEN: Fløy tok en meget sterk borteseier mot Notodden søndag ettermiddag. Det så ut til at gjestene hadde mest energi av de to lagene etter tre kamper på syv dager.

Kampen startet med Notodden-initiativ og etter fem minutter fikk de sin eneste store sjanse i kampen, men Jone Bjerkreim Kleppa forstyrret Notodden-angriperen da han skulle bredside pasningen i mål fra femmeteren. Sakte, men sikkert overtok Fløy initiativet i kampen, og det lå en scoring i lufta da Jone Bjerkreim Kleppa scoret med et skudd nede ved stolperoten fra 17-18 meter etter en Notodden-retur.

Nær ny scoring

Scoringen inspirerte tydelig gjestene og like etter kunne Mathias Grundetjern ha doblet ledelsen etter at samme Kleppa fanget opp en Notodden-pasning, men Mathias skjøt rett på en utrusende keeper. I angrepet etterpå kom Thomas Nygaard til en fin skuddposisjon, men det harde skuddet gikk like over mål. Etter dette roet det seg noe ned, men Fløy hadde fortsatt et klart initiativ med en kombinasjon av høyt og lavt press.

Etter pausen kom Notodden til et par farlige innleggssituasjoner, men Fløy-forsvaret ryddet greit unna. Og ganske snart var det Fløy som igjen fikk kampen i sin hule hånd og både Mathias Grundetjern, Thomas Nygaard og Kristian Strømland Lien kom til store sjanser uten uttelling.

Fortsatt nest nederst

Knallhard jobbing av gutta førte til at seieren i realiteten aldri var truet mot slutten av kampen, og bortelaget kunne slippe jubelen løs på Optime Arena i solsteiken. En meget kjærkommen seier som gjør at man har kontakt med lagene over streken. Men man er helt avhengig av en sterk høstsesong for å berge plassen. Fløy ligger nest sist med ni poeng på 12 kamper.

Det var først og fremst kollektivet Fløy som sørget for seier på Notodden. Men grunn til å berømme Jone Bjerkreim Kleppa ekstra for scoring og meget konstruktivt spill kampen gjennom. Tydelig at Jone er på gang etter en lang skadeperiode.

Med hele seks dager til neste kamp hjemme mot Arendal på lørdag, får gutta uvant god tid til forberedelser inn mot en ny viktig kamp. Arendal har prestert ujevnt etter en knallsterk åpning.