VENNESLA: Dermed ble det 0-1-tap i seriepremieren mot en av favorittene, Eik Tønsberg, på et forblåst Moseidmoen stadion lørdag. Totalt sett hadde nok hjemmelaget fortjent i hvert fall ett poeng, men vi klarte ikke å skape mange nok gode muligheter. De som ble skapt, ble ikke utnyttet godt nok, og på andre siden av banen gjorde gjestene akkurat det, på lynhurtige kontringer.

Eik Tønsberg startet kampen ved å gå rett i strupen på oss hver gang vi mistet ballen, og var farlige flere ganger. Nærmest på et frispark i tverrliggeren etter seks minutter, før de satte inn 1-0 etter et kvarter. Dette var en kontring ut av læreboka, vi var i angrep, sto høyt, en liten glipp og ballen rett opp i bakrommet vårt. To mot to ble utført perfekt, Markus Brændsrød stakk utover mot bakerste stolpe, innlegget var nøyaktig og keeperveteran Halvor Homme hadde lite å stille opp med da avslutningen kom.

Vår eneste store sjanse i 1. omgang kom like etter, ut fra vårt mer tålmodige oppbyggende spill. Ballen ble spilt fra side til side mot et dypt Eik-lag. Daniel Tørresen Eikeland slo ut til venstre til Marcus Aslaksen, på direkten sendte han ballen foran mål. Helge Strand var først på den der, men ble så hardt presset at avslutningen endte i fanget på keeper.

Nær ny scoring

Eik Tønsberg hadde gode muligheter til å doble ledelsen før pause, men den beste (nok en kontring) ble stoppet av en blokkering fra kaptein Christian Beqiraj Follerås og påfølgende lange utstrakte arm fra Homme.

At vinden skapte utfordringer ute på banen, viste den i pausen da den mobile innbytterbua til hjemmelaget blåste overende og havnet på taket, men selv med motvind etter sidebytte var det vi som styrte det aller meste av 2. omgang. Eik Tønsberg ble redusert til ti spillere etter en time da Josue Ntoya for andre gang ba om gult kort ved å sparke bort ballen etter fløyta var gått. Etter dette la gjestene seg enda mer kompakte bakover over og ofret mindre fremover.

Keeperveteran Halvor Homme var Vindbjarts beste denne dagen. Foto: Stian Bøe

Indreløperne Robert Våge Skårdal og Sander Barstad Bergan skapte sammen de største sjansene utover denne omgangen. Våge Skårdal fikk en mulighet på hodet, mens Barstad Bergan to ganger fikk ballen langs bakken fra førstnevnte, på skrå inn fra høyre, uten uttelling.

Første poeng på fem forsøk

Siste ti minuttene ble trykket mer direkte, og vi spilte oss til noen hjørnespark. Jakob Toft fikk hodet på det ene, men igjen var keeper godt plassert og avverget. Eik Tønsberg, samlet sett med sin tidligere utgave, FK Tønsberg, tok sine første poeng i Vennesla på sitt femte forsøk.

Trener Jon Hodnemyrs oppsummerte slik etter kampen:

– Vi fikk ikke kontroll på kampen slik vi ønsket i 1. omgang, og tillot Eik Tønsberg å få kontre på oss. I 2. omgang spilte vi mot en vegg av hvite spillere på 25 meter, men skapte ikke gode nok åpninger. God læring mot et motspill jeg tror vi vil møte ofte.

Sander Barstad Bergan med Vindbjarts største sjanse. Foto: Stian Bøe

Vindbjart – Eik Tønsberg 0-1 0-1 (15 min) Markus Brændsrød Halvor Homme, Lars-Georg Reinlund Sæther (Magnus Langerud fra 74 min), Christian Beqiraj Follerås, Markus Nyhus, Stian Aabel, Robert Våge Skårdal, Daniel Tørressen Eikeland (Anders Bjørge fra 74 min), Sander Barstad Bergan, Helge Strand, Jakob Toft, Marcus Aslaksen. Ikke benyttet: Fabian Jeppestøl Engedal, Sondre Nordhagen, Conrad Evenstad, Adrian Tallaksen. Gult kort: Reinlund Sæther