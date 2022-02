MINNEORD: 2. februar kom den triste beskjeden at vår kjære Alf Gumpen hadde sovnet inn, 84 år gammel.

Han kjørte speedway for første gang i 1955 og deltok i langbane-NM med 125 ccm samme året. Han hevdet seg i toppen med solid kjøring og endte på andreplass sammenlagt.

På slutten av 50-tallet tok han seg en pause fra kjøringen. I 1961 møtte han sin kommende kone Bonnie Gumpen og stiftet familie.

Utenom speedway var Alf glad i å sykle, og fem ganger fullførte han Trondheim-Oslo på sykkel, med sin kone i følgebil.

I 2003 bestemte han seg for å svinge innom speedwaybanen i Sørlandsparken med sin hjemmebygde Jawa 350 og lurte på om han kunne få teste sykkelen noen runder på banen. Før han kjørte ut på banen skrudde han av eksosen, for nå skulle det kjøres i god, gammel stil. Iført hjelm og kjeledress kjørte den 66 år gamle mannen det sykkelen kunne gå og fikk vist dem som var til stede at alder bare er et tall.

Foto: Tom Garman Bjørnsen

Han ble hektet på ny og det gikk ikke lang tid før han kjøpte seg en Jawa 500cc og satset sammen med Oldboys Speedway. De dro inn fjerdeplassen med landslaget i oldboys-ligaen.

