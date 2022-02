AGDER: Her er oversikten over hvilke lag, foreninger og enkeltpersoner som har fått støtte i denne tildelingen:

60.000 kroner: Tromøy Fritidsklubb

Dette er en ungdomsklubb som tilbyr et rusfritt fritidstilbud for alle ungdommer på Tromøy. Nylig har klubben fått tilgang på utvidede områder, og arrangerer mange aktiviteter de unge på øya kan ta en del i.

Nå ønsker fritidsklubben å starte et eget e-sportssenter, da interessen for e-sport er i vekst og mange unge etterlyser denne type aktivitet.

Konsmo IL har søkt om om støtte til å kjøpe inn en ny 3-er bane for fotball . Foto: Privat

40 000 kroner: Konsmo IL

Konsmo Idrettslag tilbyr i dag aktiviteter og trening for mange barn og unge i området, men de har en drøm om at barna skal ha like muligheter og gode treningsforhold, og for å oppnå dette trenger de flere baner.

Derfor søkte Konsmo IL om støtte til å kjøpe inn en ny 3-er-bane for fotball - så flere barn og unge kan spille fotball sammen.

Julie Kringlebotn Foto: Privat

25 000 kroner: Julie Kringlebotn

Julie Kringlebotn er en 18 år gammel jente fra Kristiansand som har drevet med breakdance i over åtte år. I denne kombinasjonsgrenen av idrett og kultur er konkurransen stor, og for å kunne konkurrere og oppnå resultater må du reise mye. Julie har store ambisjoner om å satse på breakdance.

Hanna og Tomine Knatterud Omland Foto: Privat

25 000 kroner: Hanna og Tomine Knatterud Omland

Hanna og Tomine er to søstre som satser på drill - en idrett som krever mye fokus på utvikling og presisjon. Søstrene ønsker å satse på drømmen og søker derfor støtte til utstyr og utvikling.

Martine Trollsås Fenger Foto: Privat

25 000 kroner: Martine Trollsås Fenger

Martine har en stor drøm om å bli en av verdens beste fotballspillere. I dag spiller hun allerede på sitt aldersbestemte landslag og vært med på flere kamper. Laget hennes er Amazon Grimstad, men for å utvikle seg på toppnivå kreves det å trene både innenlands og utenlands i perioder.

Julie Ruenes Jacobsen Foto: Privat

10 000 kroner: Julie Ruenes Jacobsen

Julie er en ung toppidrettsutøver som satser på stuping. I dag går hun på KKG, er representert på landslaget og får oppfølgning av Olympiatoppen. Julie kan allerede vise til flere gode prestasjoner både nasjonalt og internasjonalt, og ønsker å satse videre. Hun søkte derfor støtte til utvikling og reise.

Martin Røysland Foto: Privat

10 000 kroner: Martin Røysland

Martin er en ung utøver som ønsker å satse på lengdeløp på skøyter. I dag trener han flere ganger i uka, og kan vise til flere gode resultater på veien til målet om norgestoppen. For å komme seg til topps i sporten kreves reising til stevner og løp – og Martin søkte derfor støtte.

Elise Munkejord Foto: Privat

10 000 kroner: Elise Munkejord

Elise er en ung utøver som satser på volleyball. Hun kan allerede vise til flere sterke prestasjoner nasjonalt, og har ingen planer om å stoppe der. I tillegg til skole legger hun ned mye tid på å utvikle seg. For å hevde seg på toppnivå kreves det både topp utstyr og reising.

Maja Morvik Kragholm Foto: Privat

10 000 kroner: Maja Morvik Kragholm

Maja er en 16 år gammel jente som spiller badminton i Kristiansand Badmintonklubb. Hun har spilt så å si daglig siden hun var 10 år - og er allerede på landslaget U17, og kan vise til flere sterke resultater. For å satse i toppen av denne idretten krever det både topp utstyr, og mye reising.

10 000 kroner: Anette Tveitå

Anette Tveitå har drevet med friidrett så lenge hun kan huske, og er i dag utøver i Otra IL. Hun kan allerede vise til flere sterke prestasjoner som pallplasseringer i UM, og nå er neste målet EM i 2023. For å kunne satse kreves det mye reising.

Foto: Los

Drakt- og uniformstøtte:

10 000 kroner: Vågsbygd Turn

10 000 kroner: Holum-Marnardal Gutter 15 håndball

10 000 kroner: Risør Seilforening

10 000 kroner: Herefoss IL

10 000 kroner: Øyestad Idrettslag