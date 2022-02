Koronapandemien har satt dype spor. Alle aldersgrupper har kjent på konsekvensene og for mange har dette ført til psykiske utfordringer og/eller en forverring av eksisterende psykiske lidelser. Dette har bidratt til lange ventelister landet rundt.

Det å føle seg ensom kan være fryktelig vondt, rett og slett smertefullt. Av en eller annen grunn er følelsen av ensomhet noe tabubelagt som igjen gjør at mange holder den for seg selv. Ensomheten kan være energitappende og føles endeløst. Den vonde følelsen kan få alvorlige konsekvenser for helsen og gå utover både livskvalitet og selvfølelse. Vi mennesker er sosiale vesener, vi er flokkdyr og er avhengig av mennesker rundt oss i større eller mindre grad. Hvis du kjenner på ensomhet, så vit at du ikke er alene. Det er mulig å komme seg ut av ensomheten, men det krever at du tar selv tar grep.

Her er mine tips til hvordan du kan komme ut av ensomheten:

Snakk med en venn, et familiemedlem eller fastlegen om hvordan du har det.

For eksempel kan du innlede en samtale med å si «Jeg føler meg ensom, har du kjent på noe lignende noen gang?». Mange vil kjenne seg igjen i dette. Se for deg en sekk med stein som du bærer på ryggen og du skal bestige et høyt fjell. Hvis du velger å bære alle steinene selv, er det ikke sikkert at du kommer deg fram til målet. Noen steiner har store, skarpe kanter som vil lage rifter i huden og lage store sår. Det kommer ofte flere steiner du må bære i sekken din og den blir bare tyngre og tyngre.

For at du skal klare å bære sekken må du ta ut en og en stein. Dette kan føles fryktelig tungt, men det vil gjøre det lettere for deg å håndtere fjellet du skal bestige. Når du etter hvert har tatt ut steinene, kan det hende det kommer noen nye. Disse steinene vil ikke kjennes så tunge, fordi du har erfart at det å ta dem ut gjør sekken lettere. Slik kan det også være med indre tanker og vonde følelser. Du må ta dem ut, snakke om dem og be om hjelp. Det er mulig å få det bedre, men det er du som må ta ut den første steinen.

Utfordre deg selv

For å komme ut av ensomheten er vi avhengig av å utfordre oss selv. Dersom du kjenner at det føles ubehagelig eller håpløst, begynn i det små. Det koster mye å skulle gjøre det motsatte av det du vil, men gi det et forsøk. Gjør det likevel dersom du innerst inne vet at det er godt for deg. Gå en liten tur sammen med en venn. Gjør noe i løpet av dagen som gjør deg godt. Ta initiativ til noe sosialt, selv om det kanskje føles vanskelig. Foreslå å møtes for en kopp kaffe, inviter hjem til en tv kveld eller finn på andre lavterskel aktiviteter som gjør deg godt.

Ha en indre samtale

Kjenn etter på hvorfor du føler deg ensom og hvordan du reagerer på ubehagelige følelser. Hvilke følelser opplever du som dominante? Er det de vonde, vanskelige eller gode følelsene? Dersom du synes dette er utfordrende, kan det hjelpe å skrive ned følelsene dine på et papir. Ingen følelser er feil, det viktigste er at følelsene kommer ut. Møt følelsene dine med empati, altså møt dem på lik måte dersom en nær person hadde fortalt deg det samme. Hvis ensomheten tar for mye plass kan dette føles vanskelig. Prøv så godt du kan likevel. Hva er det verste som kan skje? Går det ikke i dag, prøv igjen i morgen.

Nevn tre ting du er takknemlig for

Når man føler seg ensom, kan starten på dagen føles tung. Start derfor morgenen med næring til hjernen. Tenk på 3 ting du er takknemlig for. Når du starter dagen med takknemlighet, vil energien og tankevirksomheten fylles med positive og gode tanker. Du vil kjenne at dette føles godt og at starten på dagen har fått en helt ny verdi.

Eksempler:

1. Jeg er takknemlig for at jeg har en seng å sove i. Hvorfor? Jeg elsker å legge meg i en myk seng, jeg har dyne som holder meg varm og en myk pute.

2. Jeg er takknemlig for at jeg kan stå opp å lage meg en kopp kaffe. Hvorfor: Kaffe gir meg en god start på dagen og jeg elsker lukten og smaken.

3. Jeg er takknemlig for familien min. Hvorfor: De er der for meg, jeg er glad i dem og de betyr alt for meg.

Mental trening

Praktiser mental trening og bruk mentale bilder. Se for deg situasjoner som kan være utfordrende eller situasjoner du ser fram til. Se for deg hvordan du ønsker å respondere. Hvilke følelser dukker opp hos deg?

Se for deg selv i sosiale settinger. Du smiler, kjenner deg takknemlig og du føler at du bidrar til noe fint. Du har gode samtaler og får en følelse av at noen trenger deg.

Se for deg at du tar initiativ til noe sosialt. Du kjenner deg stolt og trygg i situasjonen. Du får tilbakemeldinger på at folk gleder seg og setter pris på deg.

Repeter dette gjerne flere ganger og bruk alle sansene dine. Vår fantastiske hjerne vil huske og kjenne igjen de følelsene du sitter igjen med.

Hold deg i aktivitet

Fysisk aktivitet kan bidra til at du håndterer ensomheten bedre.

De aller fleste vet at fysisk aktivitet er den beste medisinen for helsen vår. Hadde vi kunne kjøpt den på resept, ville det stått lange køer utenfor apotekene. Utfordringen med trening og daglig aktiviteter er at vi må gjøre jobben selv. Det er du som må ta på deg klærne, knytte skoene å gå ut døra. Bestem deg for at du ønsker en endring og lag gjerne en avtale med deg selv på forhånd. Avtalen kan være at du kun skal trene i 10 min. Sannsynligheten for at du trener lengre er da større grunnet målet er oppnåelig samt at du kjenner på en mestringsfølelse tidlig i aktiviteten. Velger du å stoppe treningen etter ti minutter, er det helt greit. Dette var avtalen du gjorde med deg selv, og ti minutter er mye bedre enn ingenting. Husk at litt er mye.