KRISTIANSAND: Kristiansand-bosatte Charlotte Husomanović var i flere år makker med Carina Pettersen fra Songdalen. Dommerparet representerte håndballklubben AK.

De siste to årene har Husomanović hatt Jovana Dašić som makker og stiller for Hokksund IL. De har vært forbundsdommere i eliteserien for damer og 1. divisjon herrer. Det er en oppgave de har håndtert så bra at da Håndballforbundet skulle plukke ut tre dommerpar til gruppa «Internasjonal rekrutt», var Husomanović/Dašić på lista.

– Det var en kjempestor tillit å få, sier Husomanovič.

Charlotte Hudomanović har en travel hverdag som forbundsdommer, jobb på NAV og masterstudent ved UiA. Foto: Martin Guttormsen Slørdal

Den store drømmen hennes er å få dømme internasjonale håndballmesterskap. Men veien dit er lang. Det vil kreve mange år og mye erfaring, ifølge Husomanović. Som delmål har de derfor å bli godt etablert på elitenivå for damer og herrer. Men en liten internasjonal smakebit har de allerede fått, da de fikk dømme kampen mellom rekruttlandslaget til Norge og A-laget til Polen.

– En fin anerkjennelse som resultat av prestasjoner gjennom sesongen. Det var utrolig stas og gir motivasjon til å jobbe videre, sier hun.

Det går mye tid til trening, reising og kampdømming.

– Men det er dette jeg elsker mest. Det å være i miljøet. Det å kjenne på styrke og mestring, forteller Husomanović, som i tillegg til å jobbe som veileder på NAV Kristiansand også holder på med en master i sosialt arbeid ved UiA med spesialisering innen NAV og digitalisering.

Charlotte Husomanović debuterer som eliteseriedommer for herrer onsdag 30. mars. Foto: Martin Guttormsen Slørdal

Onsdag 30. mars debuterer hun og makkeren som kampledere på øverste nivå når tabelltoer Drammen møter Tønsberg Nøtterøy herrer i Nøtterøyhallen. At det blir mer fysisk, høyere tempo og hyppigere duellspill enn hun er vant til fra herrenes 1. divisjon, tar hun som en utfordring.

– Vi tar alle kamper med samme sinn, understreker Husomanović.