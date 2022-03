Birk Hermann Inselseth (21) blir ØIF Arendal-spiller de to neste sesongen. Sandefjordsmannen hentes fra Bergen, der han er toppscorer.

Høyrebacken har satt inn 89 mål for Bergen på 23 kamper så langt denne sesongen, men for 2022/2023 og 2023/2024-sesongene blir han å se i ØIF Arendals jubileumsdrakter. Inselseth erstatter dermed svenske Richard Lindstrøm etter sesongen. Inselseth fyller 22 år 26. mai og har i ungdomsårene vært fast innslag på junior og ungdomslandslagene, sammen med blant annet ØIF Arendals Jørg William Fiala Gjermundnes. Inselseth har spilt nær 40 landskamper for juniorlandslaget og ungdomslandslaget.

Han beskrives som en spennende toveisspiller med sterke defensive kvaliteter, som gjør han aktuell både for det som på håndballspråket kalles toer (back) og treer (en av de midtre forsvarsspillerne) i forsvar.

Høyrebacken spilte håndball i barne- og ungdomsårene for Sandefjord TIF sammen med blant annet ØIF Arendals Olaf R. Hofstad, før ferden gikk videre til Sandefjord Håndball. Deretter spilte han én sesong i Fold HK (Drammen). De to siste sesongene har han spilt for henholdsvis Fyllingen Bergen og Bergen Håndball.

Inselseth slutter seg til ØIF-troppen etter sesongslutt.