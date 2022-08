Forrige uke spilte vi treningskamper under Generations Cup i Viborg for å forberede oss til en ny sesong i Eliteserien. På tross av tre tap har vi utviklet laget godt. Nå er vi klare for kamp i Aquarama førstkommende fredag.

– Vi er nå tilbake i Kristiansand etter ei flott uke i Generation Cup i Viborg. Der har vi gjennomført ni treningsøkter og tre treningskamper. Det har vært ei tøff uke fysisk, men det å få være sammen en hel uke har vært viktig for det sosiale i laget. Alle bidrar i miljøet, som gjør at man har det flott i sammen mellom øktene, sier trener Thorbjørn «Tobben» Evjen.

– Alle de tre treningskampene endte med tap, men vi utviklet oss og jobbet med detaljer, både offensivt og i forsvar. Vi har spilt 5–1 i alle kampene, og spillerne leverte bedre og bedre prestasjoner utover i uka, legger Tobben til.

Lagene vi møtte i Danmark var Mors-Thy Håndball, KIF Kolding og Bjerringbro-Silkeborg Håndball.

I den første kampen mot Mors-Thy ble det tap 37–28 (19-17). Tobben meldte at han fikk mange positive svar, spesielt på de første 45 minuttene, hvor alle spillerne fikk prøvd seg. Det ble mye nytt som skulle prøves ut med såpass mange nye spillere i gruppa. Fokuset under oppholdet var samhandling og relasjonsbygging.

Knepent tap mot Kolding

Kampen mot KIF Kolding var en god kamp fra vår side, vi ledet 12–10 til pause etter at Anders Lynge sto en veldig god omgang i mål (redningsprosent på 49 prosent!). Forsvarsspillet hadde også en god stigning i forhold til den første kampen mot Mors-Thy. Kristoffer Pedersen gjorde en veldig god omgang, men laginnsatsen er det som vi vil framheve mest.

I andreomgangen fulgte lagene hverandre tett helt til sluttsignalet gikk. Vi tapte 25-26, men gjorde alt i alt en god kamp. Kristoffer Pedersen og Preben Leander Nord-Varhaug ble våre toppscorere i denne kampen etter å ha notert seg for fire mål hver.

Anders Lynge hadde en god kamp mellom stengene mot Kolding. Foto: Peder Langfeldt

Flere spillere utmerket seg

Den siste kampen kamp endte 32–39 i favør BSH. Etter hver eneste kamp vi har spilt i Danmark, har nivået på spillet vårt steget. Vi tar med oss god erfaring fra det å spille mot noen av de beste lagene i Danmark.

Høyrekanten vår Mikkel Sandholm Mortensen utmerket seg veldig bra under den siste kampen, han innehar gode kvaliteter ute på kanten. Han ble lagets toppscorer med seks nettkjenninger på seks forsøk. Ellers utmerket også Kristoffer Pedersen seg. Han viste at han er ekstremt dyktig i mann mot mann-situasjoner. Kristian Gyberg kom innpå og spilte de siste ti minuttene. Han gjorde en god figur i forsvar og scoret to mål på to skuddforsøk.

Selv med tre tap, har de tre treningskampene i Danmark vært veldig oppløftende.

Eric Jensen (f.v.), Herman Bredal Oftedal og Tollef Lindqvist var i likhet med resten av spillerstallen på treningsleir i Danmark forrige uke. Nå er laget klare for sin første treningskamp i Aquarama fredag. Foto: Peder Langfeldt

Lover full fart

Denne helga kan publikum se KRS i Aquarama, når Bækkelaget og Ryger (sammenslåingen av SIF og Viking) kommer til Kristiansand for å spille treningskamper.

Fredagens kamp mot Bækkelaget spilles kl. 18.00, mens lørdagens kamp mot Ryger spilles kl. 16.00.

– Kom å se oss i Aquarama. Vi lover full fart med mange spennende spillere, både de nye og gamle. De skal gjøre en skikkelig innsats for at denne byen skal få et topplag, sier Tobben før helgas treningskamper i Kristiansand.