MOSS: Det var i mixed double at Christer klarte denne bragden, sammen med Kristine Grande Ødegårdstuen fra Moss. I tillegg ble det bronse til Christer i både singel og i double sammen med klubbkompis Bawi Rakha fra Mandal. Mandal BK rasket dermed med seg fire medaljer fra UBM, som er imponerende til å være en så liten klubb.

26 klubber deltok i dette mesterskapet, med 169 spillere fra hele landet. Alle de beste spillerne i landet pluss en del førstereisspillere under 15 og 17 år deltok. Vi stilte med Nemanja Nimcevic, Birk Helleren, Sondre Warren, Emil Eikaas Sæther i U15 som førstereisgutter i ei slik stor turnering, samt de to rutinerte spillerne Bawi Rakha og Christer Andersen i U17. I U15 gikk Emil Eikaas Sæther videre fra puljen, men måtte gi tapt for en av favorittene i klassen i singel.

Christer Andersen (t.v.) med sine tre medaljer og klubbkamerat Bawi Rakha med sin bronsemedalje. Foto: Privat

I U17 spilte Christer Andersen spilt seg fram til tre semifinaler søndag - i single, double og mixed double.

Søndagen var hallen rigget med matter og tribuner på begge sider for å legge en flott ramme på dette arrangementet. Moss Badmintonklubb hadde virkelig lagt seg i selen for å gjøre dette til et minnerikt arrangement.

Christer Andersen i god strekk. Foto: Privat

I søndagen semifinaler ble det litt stang ut i singel og double, men i mixed-semifinalen vant Christer og Kristine etter bra spill. I finalen ble det kjempespennende, da kampen måtte gå over tre sett, men Christer og Kristine klarte å dra det hele i land, til stor applaus fra publikum.

Trenerteamet Carlo Andersen og Trond Atle Syvertsen er kjempefornøyd hvordan spillerne presterte og ser at det gror godt etter Christer og Bawim som nå forsvinner over i juniorenes rekke neste sesong. Klubben har nå gratis treninger for alle som vil komme å prøve ut sesongen.