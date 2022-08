Vårin Kristina Vik (20) fra Kristiansand er klar for Kolbotn etter å ha spilt for Amazon Grimstad siden 2018.

Etter å ha rundet 100 kamper for Amazon Grimstad, er det en erfaren og ung spiller som nå kan ikle seg Toppseriens peneste drakt, og prøve seg på øverste nivå.

– Etter å ha fått vite om flytteplanene til Vårin, trente hun med oss noen uker i sommer, og gjorde sakene sine godt. Hun har ambisjoner om spill på toppnivå, og er en anvendelig spiller som kan bekle begge back-posisjoner, i tillegg til sentral midtbaneposisjon. Når hun i tillegg er ung, godt skolert og en ærgjerrig som type, passer dette godt inn hos oss, sier hovedtrener Aleksander Olsen og sportssjef Marius A. Overmo.

Selv gleder spilleren seg til å forsøke seg på et høyere nivå.

– Etter 100 kamper for Amazon i 1. divisjon føler jeg meg klar for å ta nye steg. Kolbotn er kjent for et godt miljø og for gode utviklingsmuligheter, og jeg fikk et veldig godt inntrykk av både spillere og trenere i sommer. Valget ble derfor Kolbotn, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier den blide sørlendingen.

Kolbotn Toppfotball Kvinner ønsker Vårin hjertelig velkommen i utviklingsteamet hos oss.