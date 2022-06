Lørdag morgen satte Fløygutta seg på bussen med retning mot Lillestrøm og Strømmen stadion, til en tøff bortekamp mot Strømmen. Laget som i fjor spilte i Obosligaen, men som i år ikke har fått den beste starten med fire tap.

Johannes Hardarson og hans disipler har fått en bedre start og lå på 4.plass før dagens oppgjør, med kun Moss, EIK og Arendal foran seg på tabellen.

Kampen startet i regn og mye vind på Strømmen stadion. Jevnspilt første halvtimen uten særlig store sjanser til noen av lagene. Men etter 34 minutter var Fløy farlig nære å ta ledelsen. Jone Kleppa fikk ballen fra Dirirsa Gamachis og satte den i bue over keeper og rett i tverrligger, hvorpå returen ble satt høyt over.

Kampen ble deretter preget av styrtregn før det ble torden og lyn, etterfulgt av hagl før sola så vidt tittet fram. Meget skiftende med andre ord. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Foto: Daniel Kulien

Den sterke vinden hadde roet seg til andreomgang og det ble dermed litt bedre spilleforhold. Her var det Fløy som tok styringen og presset på for å få hull på byllen. Og etter 59 minutter sendte Emil Grønn Pedersen oss i ledelsen da han gikk på et fint løp i bakrom og fikk lurt ballen forbi keeper, 0-1.

Ti minutter senere var det duket for en fantastisk soloprestasjon av Fløys egen Maverick på høyrevingback! Anders Hella ble spilt litt heldig gjennom på sin høyreside fra et Strømmen-ben, satte turboen på og fløy i full fart mot Strømmen-målet. Klemte så til og sendte en rakett fra hjørnet av 16-meteren i krysstverra og i mål. Knallscoring av den rutinerte vestlendingen.

Etter dette la Fløy seg litt lavere og Strømmen forsøkte å skape noe, men et solid Fløy-forsvar gjorde det vanskelig for hjemmelaget. Mot slutten satte Hardarson innpå flere friske ben, der både Preben Hille, Mathias Fredriksen, Marius Framnes og til slutt Benjamin Sundo fikk være med å ro seieren i land.

På overtid vartet Ante Knezovic, som ellers hadde en rolig dag på jobb, opp med en kjemperedning ved stolperoten og sørget dermed for at vi holdt buret rent for andre kamp på rad.

En solid bortekamp i litt vanskelige værforhold sørget for at Fløy nå står med imponerende 17 poeng på 9 kamper. Neste kamp kommer hjemme mot Ørn Horten som ligger på plassen under oss på tabellen. Med seier her vil vi få en fin luke til de andre lagene bak oss.

Vi tar imot Ørn Horten lørdag 18.juni kl 14.00 på Cemo Arena. Vel møtt!