Fra HamKam til Arendal

ARENDAL: – Vi er veldig godt fornøyd med å kunne styrke forsvarsrekken, spesielt etter at Tobias ble solgt, sier Bjørge Fedje, teamleder Sport og spillerlogistikk i Arendal Fotball.

Kristian Strande kommer nå fra HamKam, men er født og oppvokst i Molde. Han har tidligere vært innom både Egersund og Brattvåg. I fjor fikk han 12 kamper for HamKam i OBOS-ligaen.

– Han forteller at han har et godt inntrykk av klubben, og han mener også at forutsetningene for at Arendal kan være med blant topplagene er svært gode. Derfor er han også veldig motivert for å bidra for oss framover, sier Bjørge Fedje.

Strande, som er sønn av Moldes assistenttrener Trond Strande, beskrives som duellsterk og god med ballen i beina. Samtidig har han fremdeles stort utviklingspotensial.

– Vi er veldig takknemlige for det konstruktive samarbeidet vi har hatt med HamKam i forbindelse med denne overgangen. Både trener Kjetil Rekdal og sportssjef Espen Olsen har vært veldig løsningsorienterte for å få dette i orden før overgangsvinduet stengte, understreker Bjørge Fedje.