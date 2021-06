Karusell-veteraner i Hvitløypa

KRISTIANSAND: Siste aktivitet før Terrengkarusellen tok løpsferie var Hvitløypa i Bymarka, et realt skogsløp, og en flott løype, som fører deltakerne til deler av vårt nydelige turterreng som vi ikke når frem til på de kortere karuselløpene. Løypa har lange tradisjoner, men ble, etter mange års opphold, «gjenopplivet» for noen år siden av kjentfolk, i samarbeid med Utvalget.

I fjor måtte løpet utgå grunnet pandemien, så i år valgte vi å kjøre løpet som et selvgående arrangement over en uke, med registrering på nettet. Det ble derfor et gratis ekstraløp, som også er tellende i karusellen. Med masse godvær fikk deltakerne møte løypa i sin aller beste forfatning.

Hvitløypa er nå en av løypene i Bymarka med fast hvitmerking på trær og steiner, samt en del små skilt, og er ypperlig for en lang dagstur.

Men så god tid hadde nok ikke flertallet av våre deltakere. Til tross for at vi måtte sløyfe tilstedeværelse av arrangør, gjennomførte hele 345 løpere og mosjonister, 150 jenter og 195 gutter, faktisk veldig nær opp til resultatet fra 2019. Veldig bra!

Et klart flertall (221) valgte hovedløypa på 12,4 km, og de som prøvde å holde god fart i denne, fikk nok merke at traseen er meget krevende.

Deltakerne kunne oppgi egentatte tider, og suverent best av jentene i hovedløypa (12,4 km), med en kjempetid, ble Anne Kari Borgersen (64:50), foran Christina White (74:09), Helene Gallefoss (78:00), Margaret Anne Heald (81:10) og det faste løpsparet Marte Bue og Sarah Kjernlie-Johansen (begge 83:48).

Hos guttene var det noe tettere mellom båtene, men klar vinnertid til Andreas Herstad Dolmen (60:18), foran Terje Fredriksen (62:05), Kjetil Karlsen (63:31), Erik Emanuelsen (64:10) og Erlend Malde (64:22).

I kortløypa (6,5 km) var det mer sparsomt med tidtaking. Her ble Hanne Aanensen (39:33) best av jentene og Geir Gundersen (31:10) best av guttene.

Christian Rinden (29), deltaker

Hva synes du om Bymarka?

– Et helt fantastisk område, og til nå er det favorittplassen min i Kristiansand. Jeg har løpt på Odderøya og på andre steder i karusellen. Dette løpet er best i karusellen, mener jeg!

Hvordan har du trent i år?

– Jeg har trent daglig fra januar/februar. Som regel trener jeg på treningsstudio, men nå løper jeg mer og mer ute.

Lina Gullsmedmoen (25), deltaker

Hva synes du om løypa her i dag?

– Jeg løp den lengste løypa, som er fin og utfordrende. Og været i dag var helt topp.

Tom Egil Rosseland (53), deltaker

Hva synes du om løypene i Terrengkarusellen?

– Det er kjempefine løyper. Jeg har løpt i karusellen siden 1994. De som arrangerer gjør en bra jobb. Løypene og stedene er varierte.

