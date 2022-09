I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

UTØVERBLOGG: Lørdag startet jeg med fri trening i mx 2-klassen (senior) og følte meg i god form.

Under tidstreningen lå jeg som nummer tre da jeg pushet meg litt for mye, som gjorde at jeg ramlet stygt så måtte bryte tidstreningen med store smerter i høyre hånd.

Men jeg ble likevel nummer seks, så det var en grei plassering med tanke på grin plassering.

Gikk på snørra

På det første heatet kom jeg ut midt i feltet og kjørte meg raskt opp til en sjetteplass, før jeg gikk på snørra igjen og måtte bryte.

På det andre heatet gikk jeg ut som nummer fire, og det ble også endt plassering. Det er jeg fornøyd med etter all smerten jeg hadde i hånda.

Trosset smertene

På søndag var jeg svært usikker på om jeg faktisk kunne kjøre ettersom jeg verket i hele kroppen, spesielt i hånda.

Men jeg valgte å fortsette. Jeg tok det med ro ettersom jeg hadde vondt. I tidstreningen klarte jeg å sette den fjerde raskeste tida og var fornøyd med det.

I det første heatet endte jeg på tredjeplass, men jeg hadde så store smerter at jeg må innrømme at jeg felte noen tårer underveis i løpet.

Jeg var veldig fornøyd med å ta bronsemedalje under helgas løp. Foto: Privat

Bronsemedalje

I det neste heatet ramlet jeg i en sving. Men jeg kom meg raskt opp igjen og kjørte inn til en tredjeplass, som gjorde at jeg klarte å ta bronsemedaljen.

Det skilte kun ett poeng opp til andreplassen, så konkurransen var veldig jevn.

Mandag tok jeg turen til sykehuset, hvor jeg fikk konstatert brudd i både tommel og pekefinger. Men nå har jeg totalt 10 NM-medaljer, og det er noe jeg er veldig stolt over.