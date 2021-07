Marens fengslende travlidenskap

KRISTIANSAND: Fredag og lørdag arrangerer Sørlandets Travpark sitt tradisjonelle sommertrav. Mens det er en rekke fine løp fredag kveld er det lørdagen som er festdagen. Da er det norgesmesterskap for kaldblods, med hele 200.000 kroner til vinneren.

Men før landets beste kaldblodshester skal ut og måle krefter, skal Maren Sødal fra Kristiansand lose sin Kolnes Tom rundt travbanen. Den 11 år gamle vallaken kan til tider være like utfordrende som noen av dem Sødal passer på til daglig.

– He-he, han gjør litt som han vil ja, sier Sødal med et smil.

Må spille på lag

Det er denne egenrådige oppførselen som gjør at hun velger å selv kuske vallaken.

– Han er snill som dagen er lang, men han er spesiell i løpsbanen. Der kan han finne på å gi helt blaffen. Da kan jeg like godt kjøre selv, siden jeg kjenner ham. Han er gammel og lur, så man må spille på lag med ham, forteller Sødal.

I tillegg til Kolnes Tom har hun Myhreng Brage på stallen. Begge eies av velkjente Tor Birger Krageboen, og Sødal leier dem av ham.

– Da trener jeg og gjør alt med hestene, så får Tor Birger en andel av det hestene måtte kjøre inn, forklarer 24-åringen.

Løsningen passer fint for henne. Hun har studieplaner klare og vil ikke bruke penger på å kjøpe hest nå. For tiden er hun inne i et vikariat ved Agder fengsel avdeling Mandal.

Vil ta fengselsskole

– Jeg har planer om å ta fengselsskolen, så jeg får utdannelsen på plass. Jeg har før det hatt ett år i militæret. Men hestene trekker, og de vil jeg alltid drive med. Kanskje tar jeg travtrenerutdannelsen også en dag. Nå handler det imidlertid mest om å få en utdannelse, sier hun.

For et liv uten travere ser hun ikke for seg.

– Nei, det blir for kjedelig uten. Jeg slet med å klare meg uten da jeg var i militæret. For meg er hest livet. Det tar mye tid, koster penger og gir hodebry, men tiden med hesten kan ikke beskrives. Og nå som jeg kan kjøre selv blir det ekstra gøy. Det gir det en ny dimensjon, understreker hun.