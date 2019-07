Scoringsshow for nær 1300 tilskuere

ARENDAL: «Sommerkampen" er kommet for å bli. Akkurat det var alle enige om – etter suksessen der Arendal Fotballs beste møtte naboklubbenes beste til en herlig sommerfotballfest der sluttresultatet var det aller minst viktige. Naboklubbene som var representert var Rygene, Trauma, Hisøy, Øyestad, Express, Myra, Froland, Sørfjell, Hisøy og Express.

Det ble morsomt, underholdende og engasjerende – men kanskje ikke spennende, i tradisjonell forstand. For Arendal Fotball viste at det er nivåforskjell mellom et godt 2. divisjonslag og utvalgte spillere fra naboklubbene.

Arendal Fotball/Vidar Lorentsen

Det viktigste var likevel dette: Både publikum og spillere storkoste seg og etter kampen var "alle" enige om at suksesskonseptet må bli en fast tradisjon i sommer-Arendal.

På tribunen var det 1268 som koste seg i sommervarmen – og de fikk altså oppleve både lokale helter som kjempet iherdig og show-inspirert angrepsfotball fra arrangørklubben.

Kampen ble også et gjensyn med Arendal Fotball for mange av spillerne på "sommerlaget". For her var den en hel del av dem som var innpå for dagens "bortelag" som har en fortid i Arendal Fotball. En av dem var Mads Andås – som frydet seg på Norac stadion, selv om sluttresultatet ble en entydig demonstrasjon av at det ikke er bare-bare å sette sammen et lokalt lag med bare én fellestrening bak seg mot så pass god motstand. Likevel var Andås blant de mange som smilte bredt, også etter kampen:

– Jeg håper dette blir en liten tradisjon. Dette er gøy for alle, sa han til Agderposten etter kampen. Selv om han spilte bare én omgang, så var han sliten da kampen ble blåst av:

– Det ble tungt å løpe mellom dem i 45 minutter. Det gikk litt for fort for oss, konstaterte han.

Arendal-trener Steinar Pedersen oppsummerte 9–2 på følgende måte:

– Dette var kjempebra. Helt supert med så mye folk, gøye enkeltmannsprestasjoner, fine mål, fine angrep og mange brente sjanser, sa han til Agderposten og la til at han håper arrangementet blir en tradisjon for hele arendalsfotballen fra nå av.

For Arendal-spillerne ble det en lang da på jobben. Først gjennomførte de en vanlig trening klokka 1200, før de stilte opp som lagledere, trenere og dommere i barneturneringen med lokale lag som ble arrangert mandag ettermiddag. Deretter var det altså 90 minutter i varmen mot heltente lokale spillere – men det virket absolutt som om også Arendal-spillerne koste seg foran en nær fullsatt hovedtribune.

En av dem som storkoste seg var Ulrik Reinaldo Berglann. Han syntes også at flere av lagkameratene viste veldig fine takter foran høstsesongen der første kamp blir hjemme mot Kvik Halden 11. august.

– Stian Michalsen var riktig god i dag. Klarer han å prestere slik utover høsten, blir det gøy. Dejan Corovic var også blant våre beste spillere i dag. Han har virkelig vokst som kaptein utover våren, konstaterte Berglann som igjen viste tekniske finesser, fart og spilleglede – på samme måte som har gjort ham til en publikumsfavoritt på Norac stadion tidligere denne sesongen.

Arendal Fotballs mål ble scoret av Stian Michalsen (4), Conrad Wallem (2), Preben Skeie, Shariff Cham og Stian Debess.

"Sommerlagets" to scoringer kom etter "hockeystraffer". For å utligne noe av forskjellen mellom lagene, var det før kampen bestemt at "Sommerlaget" skulle få fire muligheter til å score alene med keeper med avspark fra midtbanen. De to første mulighetene ble brent av Terje Pedersen og Steinar Berås, men Marius B. Henriksen var sikker på sine to forsøk og scoret på begge.