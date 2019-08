Varodd-svømmer imponerte i Norway Summer Games

KRISTIANSAND: Adina perset grundig på sprintøvelsene i Norway Summer Games i og juniormesteren fra langbane-NM beviste at formen fortsatt er god.

Hun vant Ungdomsmesterskapet på 50m rygg i november i fjor på 29,06 som den gang var en framgang på nesten sekundet. Nå svømte hun persen ned til 28,57 som er tiende beste norske seniorresultat gjennom tidene, og bare 1,06 sek fra Katrine Stibergs norske seniorrekord satt i VM i Istanbul i 2009.

Ikke mindre imponerende var hennes framgang på 50m fri (26,86) og 50m butterfly (28,14) hvor hun perset med henholdsvis 0,91 sek og 1,83 sek. Disse tidene bringer henne opp til fjerde beste tid i årsklassen.

Adina begynner på Idrettslinjen ved KKG nå etter sommerferien hvor hun vil kunne nyte godt av trening sammen med norgesmestre som Malene Rypestøl, Dennis Aateigen og Ole Marius Rist Jensen fra Team Sør/Vågsbygd og KSA. Hennes videre utvikling blir spennende å følge.

Rypestøl i feriemodus

Malene Rypestøl (18) fra Team Sør/Vågsbygd har hatt en god ferie etter NM langbane og har viktige oppgaver den kommende sesong. Under Sommerlekene har hun sammen med to andre av landslagets svømmere vært instruktører for tilreisende unge svømmerne fra hele landet. Hun gjennomførte 100m medley på 1,04,10, 50m bryst på 33,63 og 100m rygg på 1.03.25 i feriemodus godt foran de øvrige deltakerne.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Klubbvenninnen, Cathrine Fagge (17) vant 100m butterfly på 1.08.32, 100m rygg på 1.09.95 samt 100m medley på 1.10,46 i eldste jenteklasse.

Varodd-svømmere i stor fremgang

Sammen med Adina gjorde mange lovende Varodd-svømmere flotte resultater og klubbens satsing på 14 dagers langbane-leir i år, også for dem som ligger like under kravene for deltakelse i Ungdomsmesterskapet og junior-NM i november, viser at det nå gror usedvanlig godt i rekkene.

Vi la denne gang merke til en usedvanlig sterk og jevn årgang 2003 med gutter i stor framgang, som kan gi gode lag i Ungdomsmesterskapet i november.

Silje Lønseth Ringsbu

Vetle Andersen Øksendal vant fem førsteplasser og kom helt ned i 1,01.60 på 100m rygg, 50m fri (25.64), 100m medley (1,03,98), 50 bryst (33,21) og 50m rygg (28.60). Spesielt tidene i rygg er sterke i årgangen, men han viser lovende taker i alle stilarter.

Georg Geheb-Danielsen vant 50m butterfly på pene 27,77 og hadde 58,22 på 100m fri, mens Sondre Skuland Haugen vant 50m fri på 25.62 og 100m fri på 57,58.

Merker oss også Daniel Kersten med 25.95 på 50m fri og at Mads Herland Kristiansen vant den noe uvante øvelsen 25m rygg beinspark under vann med 15.56.

Silje Lønseth Ringsbu

Marie Hovda Kristensen (15) vant fire øvelser og viser fin framgang i alle stilarter. Denne gang var 50m 27,67 og 100m medley på 1,11,28 hennes beste resultater.

Lovende Agder-svømmere

I klassene 13,14 og 15 årsklasse var det fine fighter mellom svømmere fra de øvrige deltakende Agder-klubber.

Mats-André Andreassen (15) fra Grimstad vant 100m butterfly på 1,04.99, 100m medley på 1,00,40 og 50m fri på 26,76, mens Amund Helleren (15) fra Mandal vant 50m bryst på 32.93 og 100m bryst på 1,14,82.

14-årige Oskar Erklev fra Vågsbygd vant hele fem øvelser med 1,07.72 på 100m medley og 50m butterfly på 29.38 som beste resultater, mens like gamle Anton Karl Mårtensson fra Grimstad gjorde 1,10,45 på 100m rygg og var best på 25m rygg beinspark under vann med 17.06, mens Lillesands Thomas Næs gjorde 28.10 på 50m fri.

Vågsbygd SLK har stor bredde blant de de yngre jentene, spesielt i årgang 2006. Julie Askland Ranes gjorde 50m butterfly på 34,58, Helene Vestberg 100m fri på 1.10,30 mens Marie Riiser Javnes vant 100m rygg på 1,18,89 og i tillegg 100m medley på 1,10,46.

Sofie Horverak (14) og Emilie Furuborg (15) gjorde også pene perser med 1,23,24 på 100m bryst av Sofie, mens Emilie vant 50m rygg på 33,66 og hadde 1,13,70 på 100m medley. Solveig Bratland (16) gjorde en god 50m butterfly på 31,09 og mye tyder på ÅM-finalisten kan komme sterkt tilbake den kommende sesongen.

Tynn deltakelse

Dessverre har stevnedeltakelsen i svømmedelen av Norway Summer Games også i år vært dårlig og ikke svart til de forhåpninger som har vært stilt til arrangementet fra arrangøren.

Kun to av Team Sør-elitesvømmere stilte til start, mens klubber som KSA, Farsund, Flekkefjord, Vennesla ikke stilte med svømmere i det hele tatt. Også fra resten av landet var dårlig.

Tidspunktet for arrangementet er noe ugunstig da de fleste av landets svømmere har ferie mellom to sesonger etter langbane NM for en måned siden.

At arrangementet godt kunne kuttes ned til et en dag stevne, og ikke som i dag med tre korte sekvenser på tre dager, hvorav pause en dag mellom andre og tredje dag, ville kanskje samle flere.

At Kristiansand også har to av landets største internasjonale stevner, Skagerrak swim i jan./feb. og Aquarama Open i juni – begge over tre dager gjør nok at Norway Summer Games dessverre er blitt et stevne som er blitt et B-stevne.

Arrangøren bør nok ta med byens tre klubber samt kretsstyret til rådsmøte om arrangementets framtid.