Tredje strake Arendal-seier

ARENDAL: Ulrik Reinaldo Berglann satte inn 1–0 før det var gått to minutter og Arendal var totalt dominerende gjennom mesteparten av kampen. Likevel ble det spenning, nesten til siste slutt da Byåsen ble beseiret 2–0 på Norac stadion søndag.

Arendal tok ledelsen etter en fiks corner-kombinasjon helt i starten av kampen, der Ulrik Reinaldo Berglann var sist på ballen.

Arendal produserte sjanser på rekke og rad, men marginene og presisjonen i det siste sparket – eller headingen – var aldri nok til å resultere i mål.

Spill mot ett mål

Selv om det stort sett var spill mot ett mål gjennom hele omgangen, så gikk lagene til pause med 1–0 til hjemmelaget.

Etter pause var kampbildet omtrent det samme gjennom mesteparten av omgangen, fram til Arendal fikk Sune Kiilerich utvist etter rundt 65 minutter spill. Dommeren bedømte at Arendal-stopperen felte en Byåsen-spiller utenfor 16-meteren i en situasjon som var en klar målsjanse.

Videobildene viser at det var en streng avgjørelse, både fordi situasjonen oppstår etter at Sune forsøker å klarere en ball og går over ende etter å ha mistet balansen – og i samme bevegelse river ned Byåsen-spilleren. Likevel er det dommerens vurdering som blir stående og han nølte aldri med å hente opp det røde kortet fra baklomma.

Dermed måtte Arendal omstille seg og kjempe med 10 mann de siste 25 minuttene. Selv om Byåsen kom mer inn i kampen fordi Arendal organiserte seg mer defensivt, så var fortsatt Arendal det førende laget, selv med en mann mindre.

Skudd i tverrliggeren

Men, slik det ofte er når ett lag produserer sjanse på sjanse uten å få uttelling, så kom også Byåsen til en stor mulighet da det gjensto om lag fem minutter av ordinær tid. En suser av et skudd fra 14–15 meter traff tverrliggeren bak Leopold Wahlstedt i Arendal-målet.

Etter å ha sluppet helskinnet fra skrekken, kontret Arendal raskt. Jens Kristian Skogmo slo inn foran mål og Stian Michalsen avsluttet kontant – men traff stolpen. Imidlertid var marginene med Arendal i akkurat den situasjonen, for returen gikk rett i en Byåsen-forsvarer og i mål. Dermed 2–0 til Arendal, som også ble sluttresultatet.

Fornøyd trener

– I dag er jeg superfornøyd med alt, bortsett fra effektiviteten. Vi produserer ekstremt med målsjanser, men får ikke uttellingen vi fortjener, konstaterer Arendal-trener Steinar Pedersen og legger til:

– Det aller viktigste er uansett at vi tar tre poeng og vinner ekstremt fortjent. Byåsen kommer til Norac stadion for å tape minst mulig – og kanskje ha nok flaks til å score på en kontring eller dødball, sier Arendal-treneren.

PS! Etter 13 kamper ligger Arendal på fjerdeplass i 2. divisjon avdeling 1 med 23 poeng. Stjørdals-Blink topper med 28 poeng.