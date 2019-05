BLOGG: Nylig kom jeg i mål, og nå vil jeg dele framgangsmåten min med dere:

Ved første test 13. februar, klarte jeg 25 pushups.

Fra da startet jeg med følgende oppsett:

Mandag – 3 x maks reps (2 i reserve) uten vekt

Onsdag- 3 x 10–12 reps + vekt

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Fredag – 3 x 8–10 reps + vekt

Ukentlig økte jeg i både repsantall og vektbelastning. 5. mars hadde jeg 35 reps uten vekt, 13 mars hadde jeg 12 reps med 10 kg, og 15 mars hadde jeg 8 reps med 15 kg.

Etter hvert som belastningen økte, merket jeg at min «akilles» var at melkesyra meldte seg når jeg kom opp i reps. Skuldrene syrnet fullstendig og jeg slet med å komme meg over 40 reps uten vekt. Da la jeg inn sidehev og fronthev i treningen, 4 sett i uka og 20–30 reps. Dette var for å øke utholdenheten i skuldrene.

Privat

I starten av april, valgte jeg å gå mer spesifikt til verks. De tyngre øktene med vektbelastning ble byttet ut med høyreps uten vekt. Jeg brukte en helt ny metode jeg aldri hadde brukt før. Jeg startet med å ta 20 reps, vente litt, 5 reps til, vente litt, 5 reps til, også videre helt til jeg hadde gjort 50. Hver gang jeg gjorde dette tok jeg tiden, og prøvde å korte ned pausene underveis.

5. april hadde jeg 15 + 5 + 5 + 5+ 5 +5 + 5 +5 reps.

11. april økte jeg til 20 + 10 + 10 + 10 reps på 1 min og 46 sek

15. april økte jeg enda mer til 25 + 10 + 10 + 5 reps på 1 min og 29 sek

18. april klarte jeg alle 50 repsa i én sleng, på 1 min og 2 sek.

Privat

Fra start har jeg altså bygget opp styrke i første periode, og deretter fokusert mer og mer på utholdenheten – mitt svakeste punkt. Ved å trene smart og legge opp et strukturert løp, er det meste mulig å oppnå! Jeg har altså doblet mine maks antall pushups på litt over to måneder

Håper du lar deg inspirere at min reise mot 50 pushups, og velger å sette deg noen nye mål selv!

Les flere innlegg av Julie Rafoss her