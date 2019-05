Dramatisk Kristiansand-finale i junior-NM

LILLEHAMMER: Marie Mørk (17) var ranket som den femte beste junioren i Norge før helgas norgesmesterskap i Håkonshall på Lillehammer. I åttedelsfinalen ga hun et varsel om at noe bra var på gang ved å beseire den 4. seedede Sandefjord-spilleren Emilia Petersen Norberg i en tett og spennende kamp. I kvartfinalen fulgte hun opp og hadde full kontroll på Jenny Rajkumar (Frogner) med seier 21-11, 21-12. Storspillet fortsatte i semifinalen mot Henny Lyfjell (Frogner). Seier 21-6, 21-13 og Marie var klar for finalen.

På motsatt side av trekningen hadde en annen KBK-er, 3. seedede Emma Wåland (19), også spilt seg frem til finalen med seier over 2. seedede Vera Ellingsen (Bergen) 14-21, 21-14, 21-12 i semifinalen.

Skadet i finalen

Det var da klart for et rent KBK-oppgjør i damesinglefinalen mellom de to doublemakkerne og venninnene Marie og Emma. Begge går på Toppidrettsslinja på KKG og trener badminton sammen to ganger daglig.

Marie kom best i gang i finalen og vant første sett 21-15. Andre settet styrte Emma, som vant med samme sifre (21-15). I tredje og avgjørende sett fulgte de to venninnene hverandre hele veien og det sto 10-9 til Emma da det som ikke skulle skje, skjedde. I et langt utfall mot nettet pådro Emma seg en strekk på baksiden av låret. Hun fikk behandling og ville ikke gi seg. Men skaden var så alvorlig at hun var sjanseløs resten av settet. Marie vant 21-10 og tok sin første norgesmestertittel i karrieren.

– Jeg ville ikke vinne på denne måten, var Maries første kommentar etter kampen, og begge finalistene gikk av banen gråtende.

– Veldig kjedelig at det skulle ende på denne måten for Emma, sier KBK-trener Rik Hermans.

Han sier videre at Marie har jobbet bra gjennom hele sesongen og spilte solid gjennom hele turneringen.

– Det er det viktig å ta med seg og glede seg over. NM-tittelen er fullt fortjent, påpeker Hermans.

Sølv til Østhassel

Jonas Østhassel (17) var KBKs sterkeste kort på herresiden. Han var ranket som nr. 2 i herresingle før NM og innfridde forventningene. Etter semifinaleseier over Sandefjords Danila Gataullin med 21-15, 21-18 slapp Jonas følelsene løs og viste hvor mye den finaleplassen betydde for ham. I finalen var han sjanseløs mot Norges suverent beste juniorspiller, Markus Barth fra Bergen. Men Jonas har, i likhet med Marie, enda ett år igjen i juniorklassen.

Stang ut i doublefinalene

Litt skuffende ble det stang ut i både damedouble og herredouble i kvarfinalene. I mixed double, derimot, spilte de forsvarende mesterne fra i fjor, Emma Wåland og Jonas Østhassel, seg frem til finale mot Markus Barth (Bergen) og Aimee Hong (Haugerud). Den finalen ble det det dessverre ikke noe av, da den skulle vært spilt etter singlefinalen hvor Emma ble skadet. To skuffende KBK-spillere måtte innse at gulldrømmen brast og de måtte kaste inn håndkleet. Alt i alt en god turnering, men med en kjip avslutning, oppsummerer trener Hermans:

– Veldig fornøyd med å ha spillere med i tre av fem finaler og at det skulle bli ren KBK-finale i damesingle hadde jeg drømt om på forhånd, men kanskje ikke trodd på. Nå håper vi bare at Emmas skade ikke blir langvarig.

Disse KBK-erne deltok i junior-NM: June Bøhn, Julie Marie Abusdal, Emma Wåland, Marie Mørk, Kevin Elson, Herman Ruud, Markus Markussen, Thomas Iversen og Jonas Østhassel. Nå gjenstår bare én turnering før badmintonsesongen går over i sommertrening. Første helgen i juni spilles det landsfinale for U13- og U15-lag i Kragerø, hvor KBK er kvalifisert med lag i begge aldersklassene.