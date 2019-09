Vigør G15 vant «NM-sølv»

GJØVIK: Adidas Cup arrangeres hvert år av Vind IL fra Gjøvik og regnes som et uoffisielt NM for gutter i alderen 13–16 år og jenter i alderen 13–17 år. Turneringen gjennomføres med et regionalt puljespill og mellomspill fra mars til september før det er nasjonalt sluttspill på Gjøvik.

Vigør påmeldt med 4 lag

I årets Adidas Cup hadde vi med lag i fire forskjellige klasser; G13, G14, G15 og G16. Alle fire lagene tok seg videre til mellomspillet etter gode prestasjoner i puljespillet.

G13 vant sin pulje og tok turen til Kvinesdal for å møte Sola FK i 1/16-dels finalen. I en tett og jevn kamp ble det en sterk 2-1-seier til våre gutter og nå ventet Bærum i åttedelsfinalen på Pors Stadion. Her vi veldig godt an lenge med en 4-1-ledelse til det gjensto ti minutter, men en utrolig opphenting av Bærum førte til at kampen gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse som vi tapte. Bærum gikk til slutt helt til topps i turneringen og våre gutter ser at de har nivået til de aller beste inne.

G14 gikk også videre fra puljen med Vindbjart og MK. I 1/16-dels finalen ventet Grane Arendal som ble for tøffe, men også denne gangen røk våre gutter ut mot laget som til slutt gikk helt til topps. Grane Arendal vant seinere hele turneringen.

G16 vant sin pulje mot Våg og Stathelle og gikk dermed direkte til åttedelsfinalen hvor Stoppen SK ventet. Det ble tap 0–4 og en litt skuffende exit fra turneringen, men guttene kom seg fort over dette da de i løpet av sommeren gikk helt til topps i både Norway Cup og Sandarcupen

G15 tok seg også greit til mellomspillet etter å ha blitt nummer to i puljen, kun slått av Grane Arendal. I mellomspillet var Skedsmo motstander i 1/16-dels finalen på Pors Stadion og Vigør avanserte etter en overbevisende 8-1-seier. Åttedelsfinalen mot Ås IL ble betydelig tøffere, noe sluttresultatet på 5–4 også viser. Nå begynte virkelig guttene å få troen på en finalehelg på Gjøvik. Men først måtte Begby slås i kvartfinalen. Som sagt så gjort og med 6–2 i vår favør var det bare pakke kofferten og planlegge ei helg ved Mjøsa.

Finalehelg på Gjøvik

Vigørs G15 trenes av Jan Frederik Riesen og Tor Skeie, som kunne melde om en gjeng som gledet seg enormt til å skulle måle krefter mot de beste lagene i landet. I tillegg til talentfabrikken fra sør var det kjente klubber som Viking, Odds ballklubb og Fyllingsdalen som skulle gjøre opp om den gjeveste medaljen. Første motstander for Vigør var storheten Viking ifra vest. Uten å vise noe tegn på respekt i semifinalen stormet guttene i angrep og gikk til pause med en fortjent 2-0-ledelse og selv om siddisene reduserte én gang, holdt ledelsen helt inn og finaleplassen var et faktum.

I den andre semifinalen gjorde Fyllingsdalen kort prosess mot Odds ballklubb og vant komfortabelt 6–1. Laget fra vestlandet hadde allerede imponert stort på veien til finalen og sto med 59–9 i målforskjell på 7 kamper, noe som tilsvarer over 8 scorede mål pr. kamp i snitt.

Det var nok derfor ikke helt uventet at Fyllingsdalen viste seg for sterke i finalen og pyntet på statistikken med en 9-0-seier. Selv om det aldri er gøy å tape, tok alle vigørere som var med på turen dette med fatning og feiret heller en fantastisk sølvmedalje i NM.

For FK Vigør er dette stort og føyer seg pent inn i rekken av gode prestasjoner for våre lag i ungdomsavdelingen denne sommeren.