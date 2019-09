Rekorddeltakelse i siste Mandalsmaraton

MANDAL: Det 40. og siste løp gikk av stabelen søndag 22. september og markerte det siste løpet i sin nåværende form.

Arrangøren håpet å bryte den magiske 200 deltakere-grensen, og det ble gjort med klar margin. Godt med tilskuere var også med på å kaste glans over høstens store eventyr.

Ikke uventet var det Abraham Syum, MHI, som var raskest gjennom den korteste distansen på 10 km med tiden 34.00. Han var ikke helt fornøyd med gjennomføringen, i tillegg var han litt plaget av en tidligere lårskade. Beste dame ble her Trine Holmer-Hoven, Kristiansand løpeklubb, med tiden 40.23.

Ivar Gogstad

På halvmaraton var det Terje Bruborg, JJ Ugland BIL, raskest med tiden 1.18.57, kun to små sekunder Jarek Sosin, Grimstad Løpeklubb. På damesiden var det ikke uventet Ingrid Ukkelberg, MIL, som fosset igjennom løypa på gode 1.21.48.

Ivar Gogstad

Beste maratontid var det Øystein Wergeland, Sandnes IL, han kom inn på 2.44.19, hvilket er fjorten minutter svakere enn hans pers. Han måtte gjøre løpet selv. Her var det heller ingen tvil hvem av damene som var sterkest, og det var vår lokale løper Inger Dagny Saanum, GE Healthcare, med tiden 3.03.34. Det er sterkt når en vet at hun deltar i klassen 55 – 59.

Ivar Gogstad

Gledelig var det at flere nasjoner var samlet til løp, det var løpere fra Sverige, Tyskland, Belgia, Eritrea, Polen og USA.

Ivar Gogstad

Ellers var det 13 løpere som stilte på rulleski og her ble Kristoffer Pettersen, Fløy Ski, best med tiden 1.47.22. Disse startet ti minutter før hovedfeltet.

Ivar Gogstad

Resultater Mandalsmaraton 2019

10 km

HERRER KONKURRANSE

1 54 Abraham Syum MHI NOR 00:34:00

2 55 Stian Bråten Johannessen Lysekloster IL NOR 00:36:15

3 40 Sivert Oftedal MHI NOR 00:36:22

4 23 Van Tha Peng Cinzah MK NOR 00:37:26

5 73 Hadi Moradi MHI NOR 00:37:33

6 39 Bernt Mushom Lyngdal NOR 00:37:40

7 46 Stian Homme Knaben og Fjotland Tri NOR 00:37:50

8 21 Thomas Hetland Eik Friidrett NOR 00:37:54

9 58 Stein Aanensen MHI NOR 00:38:55

10 60 Leif Tore Eriksen NKOM NOR 00:38:56

10 14 Arild Sletten Holum IL NOR 00:38:56

12 17 Edvin Syvertsen Umoe Mandal BIL NOR 00:39:28

13 64 Vidar Pedersen Hogganvik NOR 00:39:34

14 34 Jan Åge Sakariassen Lyngdal Sykkelklubb NOR 00:40:48

15 8 Kristian Kleppan MHI NOR 00:41:52

16 47 Jan Roger Farstad Knaben og Fjotland Tri NOR 00:42:03

17 38 Jan Arild Fredriksen Mandalitten Sportsklubb NOR 00:42:05

18 19 Steinar Wergeland MHI NOR 00:43:14

19 62 Kjetil Daasvatn MHI NOR 00:44:08

20 22 Kornelius Preyer MK NOR 00:44:11

20 61 Johannes Telhaug Winsnes MK NOR 00:44:11

22 49 Arno Audnaert Knaben og Fjotland BEL 00:44:43

23 52 Erlend Terkelsen Trauma NOR 00:47:13

24 50 Henrik Dalan NOR 00:50:22

25 53 Helge Sletten MHI NOR 00:50:49

26 25 Odd Johnsen MHI NOR 00:53:01

27 16 Arne Stensland Sørlandsbadet NOR 00:54:16

28 41 Bjørnar Moland Nevland Tromsø BIL NOR 00:56:03

29 37 Elias Vatnedal MK NOR 00:57:45

30 48 Kjartan Stene Knaben og Fjotland Tri NOR 00:58:03

31 31 Jørgen Smith Team Spregevik NOR 00:58:33

32 27 Odd G. Nordstrøm Vigmostad IL NOR 01:03:42

33 2 Urmas Kanep EST 01:03:54

34 36 Willy Reppe Froland NOR 01:11:00

35 44 Magne Johnsen NOR 01:11:10

35 43 Kurt Hodnemyr Spregevig NOR 01:11:10

37 6 Karmo Kuri EST 01:24:22

38 4 Heino Tikerpuu EST 01:30:55

38 3 Mart Maasing EST 01:30:55

DAMER KONKURRANSE

1 30 Trine Holmer-Hoven Kr.sand Løpeklubb NOR 00:40:23

2 51 Eli Åsae Grisledal MHI NOR 00:44:35

3 67 Line Stokke Agder Energi BIL NOR 00:44:43

4 57 Anita Kvaase MHI NOR 00:48:37

5 63 Nina Kristoffersen MHI NOR 00:49:25

6 70 Marlene Sophie Wåland NOR 00:51:06

7 20 Vera Nystad Søgne IL NOR 00:52:18

8 7 Marianne Tilden Spreg NOR 00:58:49

9 26 Karina Nordstrøm Tryland Tregde NOR 01:03:42

10 5 Marliis Kuri EST 01:24:21

HERRER MOSJON

1 33 Espen Schou-Nilsen Kr.sand Løpeklubb NOR 00:38:52

2 32 Sebastian Schou-Nilsen Fløy NOR 00:45:32

3 13 Per Myklebost NOR 00:45:33

4 71 Rune Stokke NOR 00:46:00

5 65 Nikolai Nesje Lyngdal Il NOR 00:50:24

6 66 Leif Nesje Lyngdal Il NOR 00:50:39

7 18 Kenneth Rafaelsen Kr.sand Politi IL NOR 00:52:57

8 12 Petter Nodeland NOR 00:54:36

9 68 Arve Aakre Søgne Brukt NOR 00:56:06

10 28 Tore Husby GE Healthcare NOR 00:58:44

11 42 Olav J. Neset Mandal Komm. IL NOR 01:03:07

12 10 Kåre Norbye Frelsesarmeen NOR 01:07:46

13 72 Stanley Olsen USA 01:12:18

14 59 Arne Pedersen Revmatikeren Forening NOR 01:17:13

15 11 Atle Kløfta Frelsesarmeen NOR 01:17:36

16 9 Georg Kayser Blå Kors Barnas Stasjon NOR 01:18:42

17 45 Arvid Ljosdal Tonstad NOR 01:27:27

18 56 Sigbjørn Haslemo NOR 01:28:38

19 69 Roy Fjukstad NOR 01:33:30

20 74 Lars Try Tvedestrand IF NOR 01:50:01

1 Roy Harbakk NOR Deltatt

Halvmaraton

HERRER MOSJON

1 205 Einar Buø NOR 01:49:39

2 291 Stian Olsson Den Glade Vandrer NOR 01:52:12

3 276 Terje Høyland Grindheim IL NOR 01:54:30

4 207 Øyvind Udø Marnar Idrettslag NOR 02:03:36

5 226 Geir Heddeland NOR 02:12:27

DAMER MOSJON

1 299 Gudrun Fladen Vassmyradamene NOR 01:55:38

2 289 Malin Wolff-Jakobsen MH Wirth AS NOR 01:58:28

HERRER JUNIOR

1 228 Adrian Endre Westgård Grimstad løpeklubb NOR 01:26:59

2 232 Martin Ukkelberg Sløgedal MIL NOR 01:27:37

3 297 Johannes Berge MK NOR 01:40:52

4 280 William Gjertsen Tønnesen Egersund IK NOR 01:43:31

5 213 Christian Borges Isene SKAP BRA 02:08:20

HERRER AKTIV 21–34

1 279 Anders Tveit Birkenes IL NOR 01:19:15

2 272 Jørgen Strøm-Olsen NOR 01:21:58

3 269 Jon Klungland Farsund Kajakklubb NOR 01:27:05

4 233 Sten Kåre Østhassel Lista IL NOR 01:31:02

5 265 Andre Erikssen Kr.sand Triathlon NOR 01:35:42

6 214 Lasse Danielsen Holum IL NOR 01:41:26

7 211 Isak Emil Ramstad Ramstad IL NOR 01:53:32

8 238 Torjus Aasland Åseral Il NOR 01:55:46

9 221 Knut Arne Sel Bryne FIK NOR 02:05:52

DAMER AKTIV 21–35

1 295 Line Therese Dahl Jostedt NOR 01:42:52

2 278 Camilla Viervang Sparebanken Sør BIL NOR 01:43:29

3 236 Lise-Linn Nordsjø Dvergsnes Svømmeklubb NOR 01:53:57

4 290 Hege Østerhus NOR 01:55:34

HERRER VETERAN 35–39

1 271 Terje Bruborg JJ Ugland BIL NOR 01:18:57

2 284 Knud Kalsås Kr.sand Løpeklubb NOR 01:19:55

3 283 Christian Bøen Kr.sand Løpeklubb NOR 01:22:30

4 270 Kim Bertheusen Team Tria Family NOR 01:24:01

5 234 Kristian Line MH Wirth BIL NOR 01:25:50

6 231 Kenneth Sløgedal MIL NOR 01:27:08

7 288 Håkon Bernhardsen NOR 01:27:41

8 293 Torfinn Håland GE Healthcare NOR 01:36:40

9 254 Thor Einar Jacobsen Express IL NOR 01:43:04

DAMER VETERANER 35–39

1 240 Ingrid Ukkelberg MIL NOR 01:21:24

2 268 Randi Marie Dyrkolbotn MHI NOR 01:25:19

HERRER VETERAN 40–44

1 273 Andreas Jølstad Kr.sand Løpeklubb NOR 01:21:48

2 287 Hans Einar Danielsen TT-IF NOR 01:26:21

3 275 Gaute Grastveit Kr.sand Løpeklubb NOR 01:27:29

4 274 Knut Andreas Østensvik Kr.sand Løpeklubb NOR 01:27:32

5 204 Ronny Birkeland NOR 01:32:06

6 267 Jostein Moe Kr.sand Løpeklubb NOR 01:33:05

7 212 Glenn Hjortefot Jørgensen Frelsesarmeen NOR 01:35:53

8 257 Odd Anders Arntzen Otera BIL NOR 01:36:12

9 294 Endre Walvick NOR 01:39:53

10 217 Bård Javnes NOR 01:40:00

11 239 Pål Svendsberget Kilden Bedrift NOR 01:42:32

12 286 Frode Jensen Team Tempo NOR 01:44:55

13 243 Tor Olav Isaksen Team Neseveien NOR 01:50:11

DAMER VETERANER 40–44

1 220 Ann Iren Undheim Undheim IL NOR 01:45:44

2 252 Ellen Karlsen MHI NOR 01:59:12

HERRER VETERAN 45–49

1 244 Vidar Furholt GTI Friidrett NOR 01:24:34

2 298 Teklu Gebregliabmer Grimstad Løpeklubb ERI 01:24:52

3 251 Thomas Engebretsen NOR 01:26:01

4 202 Svein Inge Jonassen Flekkefjord Skilag NOR 01:27:25

5 249 Lars Kristian Larsen NOR 01:29:38

6 200 Svein Tore Vinterstø NOR 01:30:01

7 203 Vidar Trydal Flekkefjord Skilag NOR 01:32:02

8 300 Jan Terje Vikse NOR 01:50:36

9 208 Hans-Viktor Landøy Lyngdal og Omegn Sykkelkl NOR 02:01:35

DAMER VETERANER 45–49

1 229 Ingjerd Kirkedam Grimstad Løpeklubb NOR 01:33:43

2 246 Barbro Engebretsen Kr.sand Politiidrettslag NOR 01:41:29

3 210 Anne Woldmo Team Kondis NOR 01:57:17

4 223 Jofrid Sel Bryne FIK NOR 02:18:14

5 201 Linda Larsen Jespersen NOR 02:32:13

HERRER VETERAN 50–54

1 242 Jarek Sosin Grimstad Løpeklubb POL 01:18:59

2 241 Gaute Kilen Grimstad Løpeklubb NOR 01:24:29

3 219 Håkon Vestberg Fløy NOR 01:27:04

3 296 Kåre Aanensen Sparebanken Sør NOR 01:27:04

5 209 Geir Walther Sparebanken Sør NOR 01:27:43

6 235 Rolf Aasland Åseral IL NOR 01:31:51

7 237 Bjørn Arild Ersland GTI Friidrett NOR 01:39:01

8 292 Stein Andersen GE Healthcare NOR 01:46:08

9 301 Erling Torvund MHI NOR 01:46:39

10 206 Thor Asbjørn Larsen MHI NOR 02:12:49

DAMER VETERANER 50–54

1 264 Lillian L. Jahnsson Sparebanken Sør NOR 01:42:41

2 263 Mette Gjødestøl Kr.sand Løpeklubb NOR 01:55:57

HERRER VETERAN 55–59

1 248 Rune Fredriksen Mandal Hotel NOR 01:32:19

2 277 Jon Steinar Viervang Sparebanken Sør IL NOR 01:43:29

3 285 Morthen Askildsen Spareskillingsbanken NOR 01:47:32

4 224 Arne Askildsen GE Healthcare NOR 01:49:06

5 245 Arnt Georg Egeland Bjerkreim IL NOR 01:52:57

6 255 Håkon Ersland HSI NOR 01:55:01

7 256 Knut Ersland HSI NOR 01:58:25

8 281 Rune William Gjertsen Egersund IK NOR 02:13:38

DAMER VETERANER 60–64

1 260 Kjellaug Fjordheim Kr.sand Løpeklubb NOR 01:55:55

HERRER VETERAN 65–69

1 266 Jan Olav Lundegaard Laubegudan NOR 01:56:02

HERRER VETERANER 70–74

1 225 Gunnar Bjørn Solfjeld Tvedestrand T og IF NOR 01:36:56

2 215 Arne Horpestad Undheim IL NOR 01:41:45

3 282 Karl Thomas Klev MHI NOR 01:53:39

4 258 Geir Anders Ask Birkenes Il NOR 02:07:04

HERRER VETERANER 75–79

1 216 Steinar Skarås SFIK NOR 02:11:57

HERRER RULLESKI 1 227 Egil Andersen Marnardal IL NOR 01:12:12

Maraton

HERRER AKTIV 21–34

1 450 Daniel Straum Vegårshei IL NOR 02:59:15

2 412 Rolf Brandsvoll Subsea 7 NOR 03:22:13

3 415 Kyrre Haugen SKAP NOR 03:49:16

4 418 Helge Dørheim SK NOR 03:55:39

5 400 Sigurd Stakkeland NOR 03:59:02

6 403 Jens Petter Loe Varg IL NOR 04:01:13

7 448 Per Olav Helms Sandnes IL NOR 04:01:47

8 462 Mats Vavik Kr.sand NOR 05:00:15

DAMER AKTIV 21–35

1 461 Liv Torunn Netland Mandalitten NOR 03:32:33

HERRER VETERAN 35–39

1 431 Øystein Wergeland Sandnes IL NOR 02:44:19

2 437 Jakub Ruzyld Arendal Triathlon POL 02:49:41

3 409 Magnus Oredalen Posten BIL NOR 04:12:55

4 423 Merhawi S. Berhe NMHI NOR 05:13:57

DAMER VETERANER 35–39

1 460 Katja Lykke Tonstad Fløy DAN 03:18:46

HERRER VETERAN 40–44

1 429 Kjell Gunnar Gjerdal MHI NOR 03:16:34

2 447 Yngve Finne Mandalitten Sportsklubb NOR 03:24:41

3 457 Stian Skjævesland Mandalitten SK NOR 03:48:11

4 426 Even Tronstad Sagebakken MHI NOR 04:23:23

5 468 Jan Kristian Stordrange Flekkefjord NOR 04:40:49

6 422 Roger Magne Andersen NOR 05:19:16

DAMER VETERANER 40–44 1 465 Johanna Håland Bryne Triathlonklubb NOR 03:22:40

2 441 Kristine Os GTI Friidrettsklubb NOR 03:27:17

HERRER VETERAN 45–49

1 464 Frode Hodne Equinor BIL NOR 03:07:51

2 416 Rune Andersen GTI Friidrettsklubb NOR 03:53:37

3 411 Torgeir Hagestad Marnardal NOR 03:55:39

4 466 Ove Fuglestveit MH Wirth MIL NOR 04:13:49

5 421 Sverre Larsen Team Mosjon NOR 07:35:07

DAMER VETERANER 45–49

1 446 Tone Kvinen-Lindland MHI NOR 03:29:41

HERRER VETERAN 50–54

1 425 Tore Hjortland GTI NOR 03:40:06

2 436 Detlev Gajeufsky SV Werder Bremen GER 03:50:48

3 456 John Olav Barstad NOR 03:53:29

4 433 Bruno Pålsson Ranrike Ultra Løpeklubb SWE 04:21:48

DAMER VETERANER 50–54 1 408 Anne-Lill Larsen MHI NOR 03:40:38

2 467 Kari Holte Ellingsen MHI NOR 04:17:38

HERRER VETERAN 55–59

1 443 Anders Jaarvik GTI Friidrett NOR 03:30:19

2 402 Øystein Dybdahl Bergen kommune BIL NOR 03:36:06

3 444 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL NOR 03:41:20

4 459 Johan Klungland Farsund Kajakklubb NOR 03:45:12

5 449 Ruben Ravnå Joggegjengen Flekkefjord NOR 04:20:50

6 420 Gunnar Nordbø Flekkefjord IF NOR 05:02:12

7 404 Toomas Klasen EST 05:14:22

8 432 Allan Svendsen NOR 05:17:56

DAMER VETERANER 55–59

1 406 Inger Dagny Saanum G.E. Healthcare NOR 03:03:34

HERRER VETERAN 60–64

1 438 Steinar Skaar Løpsklubben 1814 NOR 03:35:06

DAMER VETERANER 60–64

1 419 Lise Lithun Gjesdal IL NOR 04:07:38

HERRER VETERAN 65–69

1 401 Kjell Enok Grude Klepp IL NOR 04:07:01

2 427 Torstein Østevik Klepp IL NOR 04:48:07

3 410 Åge Hansen NOR 04:52:18

4 435 Kristen Bue Marnardal NOR 05:06:13

HERRER VETERAN 75–79

1 430 Harald Sel Bryne FIK NOR 05:09:33

HERRER RULLESKI

1 454 Kristoffer Pettersen Fløy Ski NOR 01:47:22

2 440 Marius Engeland NOR 01:48:16

3 452 Torstein Rønningen Vegårshei Il NOR 01:48:21

4 451 Einar Skogby Vegårshei Il NOR 01:48:24

5 434 Geir Sandvik Sam Eyde VGS NOR 02:02:33

6 428 Frode Tjomsland STATSBIL NOR 02:02:53

7 453 Glenn Omland Flekkefjord NOR 02:11:10

8 455 Abraham Pettersen Fløy Ski NOR 02:14:56

9 413 Paul Reckmann OPK AS NOR 02:20:57

10 442 Tore Dahl Marnardal NOR 02:26:33

11 463 Torstein Seyffarth NOR 02:31:44