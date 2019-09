Kristiansander lever ut dansedrømmen

Etter å ha bodd ett år i Danmark og satset med en dansk makker, bor Amalie nå på Ullern i Oslo sammen med sin farfar på 83 år for å satse på skole og dans. På dagtid er hun å se på Akademiet Oslo hvor hun tar studiespesialisering m/toppidrett, og på ettermiddagen er det trening sammen med dansepartneren Jens Kristian.

Amalie er ikke hjemme før seint på kvelden, og da er det å få gjort lekser, få i seg mat og vaske tøy som står på programmet. Hun går ut døra 07.30 hver morgen for å dra på skolen, og er ofte ikke hjemme før i 22-23-tiden.

– Man ofrer mye i denne sporten, for det er trening hver dag, og hele tiden for å bli best mulig. Så det blir lite tid til venner utenom dansen. Heldigvis er det godt miljø i klubben og de er mine venner som vi reiser sammen med på konkurranser. Og man får muligheten til å reise til mange land, og man får mange nye venner fra utlandet, sier Amalie.

Privat

Sammen med Jens Kristian har hun har blitt tatt ut til flere store mesterskap denne høsten, men har måttet takke nei til flere av dem. Dette fordi duoen fokuserer på EM i tidans som er den 21. september i Bratislava, og uttak til VM tidans 19. oktober i Kiev, samt NM i tidans i november i Bergen. Det er planlagt konkurranser i utlandet hver måned, så det er ingen tid for å ligge på latsiden og roe ned.

Ekstra stas blir det å delta på internasjonal konkurranse i Norge, da arrangeres nordeuropeisk mesterskap og Christmas Dance Festival helga 6.–8. desember på Gardermoen. Det er alltid gøy å delta på "hjemmebane", hvor familie og venner har mulighet for å komme og se på.

– Målet mitt er å bli best mulig, og utvikle meg til å innfri mitt potensial. Drømmen er som sikkert de fleste har å bli den beste, å få en tittel som europamester og verdensmester, sier Amalie.

RobRonda.com Photography

Hun og makker Jens Kristian startet høsten og dansesesongen med delta på en av verdens største danseturneringer, "German Open" 13.–17. august. Konkurransen blir avholdt i Kultur- & Kongresszentrum Liederhalle i Stuttgart hvert år. Det var ei uke fylt med dans fra morgen til kveld i tre haller. Det var innledende runder og kvalifiseringer, for her kjemper de aller beste parene om å få danse seg videre.

Privat

Jens Kristian og Amalie ble beste norske ungdomspar i både standard og latin, og de fikk også en god plassering i U21 latin hvor de kom seg videre til 48-runden blant mange gode dansere, og spesialister i sin gren.

Se video fra august:

I tidans må man være god i både standard og latin, og det har paret bevist gang på gang i nasjonale ranking konkurranser. De har slått flere par som kun satser på enten standard eller kun latin, og her må paret fordele treningen og terping på to stiler, som krever mye.

RobRonda.com Photography

Nå er det hardkjør og terping før de setter kursen mot EM i tidans i Bratislava 21. september. Trenerne Jannick og Pia Løwe følger nøye med på progresjon og utvikling. Målet er satt, og da er det bare å jobbe beinhardt og målrettet for å oppnå målene!

Men dette er drømmen og da er man villige til å ofre mye for å leve ut og følge drømmen sin. Men det er ingen dans på roser, heller blod og svette (og tårer).