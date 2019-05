Arendal avgjorde i sluttminuttet

– Det er klart at en slik seier er en moralboost for laget, fastslår trener Steinar Pedersen etter 0–1 borte mot Vidar.

Det så lenge ut til å gå mot poengdeling – helt til Conrad Wallem i det 90. minutt forsøkte å tråkle seg gjennom Vidar-forsvaret. I duell med to Vidar-spillere gikk unggutten over ende og en godt plassert dommer pekte mot straffesparkmerket.

Fakta: Kampfakta Vidar-Arendal 0–1 (0–0) Lassa gress Tilskuere: 117 0–1: Jakob Rasmussen (90, str.) Gule kort: Reiss Greenidge, Andreas Bruhn Christensen, Kim Kvaalen (Arendal) og Daniel Berntsen, Sigve Kleppa Christensen, Vegard Kvalbein Skjørestad og Kristian Høvring (Vidar). Arendals lag: Leopold Wahlstedt – Jens Kristian Skogmo, Dejan Corovic, Reiss Greenidge, Mads Nørby Madsen – Ulrik Berglann, Kim Kvaalen (Jakob Rasmussen, 79. min), Conrad Wallem, Andreas Bruhn Christensen (Ilir Kukleci, 90. min), Rasmus Lynge Christensen (Preben Skeie, 46. min) – Fabian Stensrud Ness

– En riktig avgjørelse, etter hva jeg kunne se, konstaterer Steinar Pedersen.

Aldri i tvil

Og han var aldri i tvil om at det var Jakob Rasmussen som skulle ta det avgjørende straffesparket, selv om den danske midtbanespilleren akkurat hadde kommet inn fra benken.

– Jakob er kald og rolig i slike situasjoner, og han har dessuten et fantastisk godt tilslag. Derfor var jeg 100 prosent sikker på at Jakob skulle ta det, sier Pedersen.

"Vi vinner helt fortjent, og vi får betalt for å være disiplinerte og tålmodige"

– Steinar Pedersen

Nå gleder han seg over to strake seire – og ikke minst at laget framstår med en helt annen selvtillit og presisjon enn i innledningen av sesongen.

Justeringer

– Vi har gjort noen justeringer i treningsarbeidet, og jeg er kjempefornøyd med responsen fra spillerne. Vi har fått akkurat de svarene vi ønsket oss. Mot Vidar var det veldig mange spillere som står fram og gjør en meget god kamp. Derfor er resultatet også at kollektivet fungerer så bra som det gjør, mener Arendal-treneren som avviser at det er tilfeldigheter som avgjør kampen.

– Vi vinner helt fortjent, og vi får betalt for å være disiplinerte og tålmodige. Det er det som sikrer oss alle tre poengene i dag, sier Steinar Pedersen.

Tøffe i duellspillet

Arendal var det førende laget gjennom mesteparten av kampen, men Vidar viste også hvordan de har kriget seg til to strake seire før Arendal-kampen. Hjemmelaget var tøffe i duellspillet, disiplinerte defensivt og farlige framover når de fikk dødballer og lange oppspill mot sine angripere.

Og selv om Arendal dominerte ballbesittelsen, så ble det ikke skapt mange store målsjanser på Lassa gress torsdag ettermiddag. Før pause hadde Arendal riktignok en meget god overgangsmulighet som ble stanset ulovlig da Ulrik Reinaldo Berglann ble feid ned på vei mot mål, men dommeren nøyde seg med gult kort til Vidar-spilleren.

Vidar hadde kanskje den største sjansen før hvilen da de headet over fra tre-fire meter etter litt ping-pong-spill foran Leopold Walstedt i Arendal-målet. Utover dette hadde Arendals keeper en grei dag på jobben – der et frispark fra 25–30 meter kanskje var den eneste øvrige prøven han ble satt på.

Ekstremt viktig

For Arendals del var det utvilsomt ekstremt viktig å sikre tre poeng etter en svak sesongstart. I hjemmekampen mot Moss sist så satt både spill og scoringer som det skulle, og ambisjonen på vei til Stavanger torsdag var utvilsomt å gjenta prestasjonen.

Og selv om det "bare" ble 0–1 på Lassa gress, så var det veldig mye mer enn bare tre poeng å ta med seg hjem på bussen til Arendal.

For:

Relasjonene begynner å sitte for årets Arendal-utgave. Spillerne finner hverandre, de løper for hverandre og de sikrer for hverandre.

Den smale gressbanen på Lassa inviterer ikke til kjapt pasningsspill. Likevel klarte Arendal å trette ut hjemmelaget gjennom tålmodig angrepsspill og effektiv ballforflytning. Derfor hadde Arendal mest krefter mot slutten.

Etter en rusede seriestart har Arendal framstått bunnsolide defensivt i de to siste seriekampene. Leopold Wahlstedt har grepet sjansen mellom stengene etter Øyvind Knutsens sykdomsperiode, Corovic og Greenidge utfyller hverandre godt på stopperplass og backene Skogmo og Nørby Madsen er viktige brikker også framover i banen.

Arendal-laget viser at de ikke lar seg stresse, selv om det tar tid før de får uttelling og mål, tross spillemessig overtak. De er tålmodige nok til å være kloke i de avgjørende situasjonene mot slutten av kampen.

Skadet

Det største skåret i gleden er at viktige Rasmus Lynge Christensen måtte byttes ut i pausen. Han fikk en smell i ankelen mot slutten av førsteomgangen og klarte ikke riste den av seg.

– Fredrik (Nett) kommer til å jobbe med Rasmus i dagene framover, så får vi se hvor langvarig skade det kan være snakk om. Hvis det bare er et overtråkk, så kan han være tilbake om noen dager, håper Steinar Pedersen.