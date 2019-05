Ekte idrettsglede i Aquarama

KRISTIANSAND: I Aquarama spilles det mange viktige kamper, men det er få som har vist så mye idrettsglede som en sju minutters kamp 1. mai. En god gjeng fra serien for spillere med nedsatt funksjonsevne ble invitert av Vipers til en showkamp i pausen for semifinalen i sluttspillet.

Spillere fra Greipstad, IK Våg og Vindbjart ble blandet på to jevne lag mens Gimletroll stilte med dommer. Med trampeklapp gjennom samtlige minutter viste de fram både håndballevner, gode skudd på mål og ikke minst en spilleglede av de sjeldne.

Joakim Hermansen, som til daglig spiller for Vindbjart uttaler:

– Jeg syns det var utrolig flott og er veldig takknemlig for at de fikk lov å spille denne kampen. Fint at vi får mulighet til å vise folk at vi i HU-håndballen har det gøy, og vi trenger sårt flere spillere. Så kjenner du noen, tips dem gjerne. Det er lov å komme å prøve!

Terje Refsnes

– Vi har et tilbud for disse spillerne som er tilpasset deres nivå. Vi fokuserer på at alle skal føle seg som en del av gruppa, god fysisk aktivitet, at vi treffer andre lag under serie- og cup spill – men ikke minst vi gjør hverandre gode og spiller som et lag, forteller Jan Magne Skårrdal, ansvarlig for laget i Vindbjart IL.

Terje Refsnes

18 klubber med tilpasset tilbud

I NHF Region SørVest er det totalt 18 klubber som har et tilpasset tilbud for spillere med nedsatt funksjonsevne. Gjennom sesongen spiller de mot hverandre med et stort fokus på jevne kamper. Kampene er et høydepunkt som spillerne forteller de gleder seg veldig til, dog er en stopp i kiosken mellom kampene en viktig del av den gode opplevelsen.

Innad i lagene kan både alder og funksjonsevne variere. Flere av trenerne i klubbene har vært involvert i lagene over lang tid og forteller at det er et stort fokus på at alle skal mestre. De har også et håp om at det vil komme flere både ynger spillere og nye klubber på banen.

– Vi ønsker jo at alle barn og unge skal få et tilbud i nærmiljøet sitt. Vi er mange som har god og lang erfaring med denne typen aktivitet – vi hjelper gjerne til om det er noen spillere eller klubber som er interesserte i å begynne, sier Berit Hagen som er ansvarlig for laget i Greipstad IL.

Terje Refsnes

Ønsker flere spillere

Kjell Hugo Eliassen som har laget i IK Våg har også et håp om at lagene kan trekke til seg flere yngre spillere:

– Det er klart at det blir store forskjeller på en spiller som er 10-12 år og en godt voksen mann på 35 år. Kommer dere flere barn og unge inn i klubbene, vil vi kunne sette opp egne kamper for de yngre spillere. Dette vil helt klart være med på å gi flere unge en god opplevelse på banen.

Elise Berg i NHF Region SørVest har ansvar for å følge opp serien og lagene i Agder videre framover:

– Samholdet, gleden og ikke minst fokuset på at alle skal få mestre vekker noe i de aller fleste. Regionen vil skape et godt tilbud til lagene som bygger oppunder disse gode verdiene. Idretten kan bety så enormt mye mer enn å vinne. Vi har en tett dialog med dem som er ansvarlige for lagene slik at vi får stilt oss best mulig til hjelp for dem. Skulle noen være interessert i å begynne med håndball eller en klubb ønsker starte opp et lag, står det mange klare for å hjelpe til, sier hun.