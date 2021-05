KRISTIANSAND: 6. trinn på Flekkerøy skole er med i begge konkurransene.

Med Hopp for hjertet ønsker Nasjonalforeningen for folkehelsen å inspirere til økt fysisk aktivitet i skolen. De ønsker å bidra til at elevene får en positiv opplevelse av å være fysisk aktive og trivsel i fellesskap. Alle elever skal kunne delta i Hopp for hjertet sammen med klassen. Elever som har utfordringer med å hoppe, kan for eksempel slenge tauet. Det er også mulig å inkludere alternative aktiviteter i konkurransen, slik at alle elevene i klassen kan delta. Hensikten er at elevene skal være aktive og ha det gøy sammen.

Mattemaraton er en konkurranse der det er meningen å samarbeide og hjelpe hverandre til målet. Hver elev jobber med oppgaver på sitt individuelle nivå. For å være kvalifisert til trekningen av premier må man oppfylle begge disse kravene: 200 oppgaver, altså fullføre én maratonløype på sitt valgte nivå og logge 42,2 km aktivitet.

Daglig registrering

6. trinn på Flekkerøy skole logger distanse hver dag. Distansen varierer ut ifra hvilken fysisk aktivitet elevene velger i løpet av dagen. Enkelte timer er lagt opp for å aktivisere elevene i etterkant av arbeid med mattemaraton.

Elevene på 6. trinn har i denne perioden vært aktive hoppere, ettersom vi i tillegg har vært med i konkurransen Hopp for Hjertet.

Foreløpig ligger Flekkerøy skole på 1. plass i Agder på fullførte mattemaraton, og 3. plass i Agder på fullførte distansemaraton. Alle trinnene på skolen er med i konkurransen. Vi er veldig spente på resultatet.

Ivrige elever

Dette svarer noen av sjetteklassingene våre:

Tomine: – Jeg synes mattemaraton er veldig gøy. Det er liksom ikke bare matte, men vi må holde oss aktive også. Hjemme registrerer jeg at jeg hopper på trampoline, går turer og sykler til skolen, trening og speideren. På skolen hopper jeg tau, går en Kikora-løype og registrerer kilometer på uteskolen. Hvis vi har god innsats i timene, får vi mer tid til å være aktive ute. Til nå har jeg logget litt over tre maraton i fysisk aktivitet og 35 maraton, altså 7000 matteoppgaver på ulike nivåer.

– Hopp for hjertet har også vært gøy fordi vi hopper i friminuttene, og kan koble dette opp til mattemaraton. Vi har lekt hoppetauleker, registrert minutter og vært med i konkurransen om å vinne. Jeg håper vi vinner og er spent på resultatet.

Lea: – Jeg synes mattemaraton er veldig gøy. Jeg er veldig glad i matte, og kan jobbe ekstra mye i en måned. Det er gøy fordi vi er med i en konkurranse. Jeg får mer motivasjon, fordi det er mange premier. Vi kan vinne som enkeltperson, som klasse eller som skole. Jeg registrerer hvor langt jeg har gått, hvor lenge jeg har hoppet på trampolinen (1t hopp = 3 km) og distansen jeg sykler til og fra trening, i stedet for å bli kjørt. Hver dag går/sykler jeg frem og tilbake til skolen (3,6 km), og frem og tilbake fra dans (2 km totalt). Organisert idrett eller kroppsøvingstimer gjelder ikke.

– Noen venninner og jeg i klassen fikk mulighet til å sykle i undervisningen og vi syklet 10,8 km. Vi har jobbet mye, og jeg tror at alle i klassen har gjennomført et maraton. Det er fortsatt nesten en hel uke igjen, så vi må stå på, hvis ikke vet vi hvert fall at vi har gjort en god innsats. Det er veldig gøy, så de som ikke er påmeldt, burde melde seg på neste år.

– Hopp for hjertet er også en gøy konkurranse. Vi får vært mer sammen med andre, fordi jenter og gutter hopper samtidig. Fint at denne konkurransen er samtidig som mattemaraton. Jørgen: – Mattemaraton er gøy. Vi lærer mer og på en måte som er gøy. Vi kan sitte med venner og jobbe over lengre tid. Vi kan velge selv hvem vi vil samarbeid med og hjelpe hverandre. Det er gøy at vi kan vinne, hvis man gjør det bra. Vi holder oss i bevegelse, noe som er sunt for kroppen. Jeg er aktiv gjennom sykling, løping, gå, rulleski, sparkesykkel og alt som man bruker kroppen til. Ingen elektriske sparkesykler eller sykler. På skolen kan vi registrere når vi leker ute og løper rundt. Jeg vet at de fleste i klassen er flinke og jeg tror de fleste klarer å gjennomføre et maraton. Jeg tror vi klarer en topp-ti-plassering i Norge.

– Hopp for hjertet er også veldig gøy. Vi kan hoppe med venner og holder oss i bevegelse. Vi får daglige challenger som vi kan gjøre hjemme og hente inn poeng. Jeg tror ikke vi har så stor sjanse til å vinne, fordi jeg tror noen klasser eller skoler han 60 poeng hver dag, på alle elevene. Neste år burde kanskje lærerne pushe mer på, slik at alle klarer 60 minutter hver dag.

Caspian: – Det er gøy å konkurrere. Vi lærer mens vi har et mål vi skal nå. Det at vi jobber med oppgavene på skolen, gjør at vi kan klare enda flere oppgaver. Hvis alle når 200 oppgaver, må alle logge distanse på 42,2 km. Jeg liker at vi kan jobbe sammen, og komme oss ut. I denne perioden har noen venner og jeg sparkesyklet i flere timer og syklet rundt på øya. Jeg logger at jeg går til skolen, trening og på tur med hunden. Vi hadde ei Kikora-løype som alle kunne gå for å få distanse. Det var lettere å få km når vi i tillegg var på Hopp for Hjertet. Da kunne vi være enda mer aktive. Vi lå litt høyere i fjor, men jeg tror alle klarer å nå målet sitt. Jeg bruker livemap, for å motivere og se hvordan vi ligger an og stiger i poeng.

Aktivitetsdag

6. trinn avslutter mattemaraton med en aktivitetsdag der elevene får være i bevegelse. Elevene velger om de vil bruke sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter eller rulleski. Det var også lagt opp til kanonball, slåball og fotball på banen på øya.

