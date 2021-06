Amazons første trepoenger

GRIMSTAD: Vi startet kampen godt og var det beste laget i stort sett hele 1. omgang. Uten at noen av lagene kom til de største sjansene, var det vi som produserte mest. Da det var spilt 38 minutter, kunne vi juble for 1-0-ledelse, etter at Marina Jensen spilte Kari Nicole Johnston gjennom. Hun rundet iskaldt keeper og satte ballen enkelt i åpent mål. Resten av omgangen handlet det for vår del om å kontrollere kampen inn til pause, noe vi også lyktes med.

Etter hvilen var det bortelaget som tok mer over, men vi var fint på høyde og klarte å hindre Øvrevoll i å skape de største sjansene. Utover i omgangen kom det et voldsomt trøkk fra gjestene, men vi sto godt imot og holdt nullen helt inn. Dermed tok vi vår første trepoenger i årets sesong og står nå med en seier og et tap (0–3 borte mot Røa forrige helg) på årets to første seriekamper. Det gir åttendeplass på tabellen av ti lag.

Vis fakta ↓ Amazon – Øvrevoll Hosle 1–0 (1–0) 1. divisjon kvinner Levermyr, 168 tilskuere Mål: 1–0 Kari Johnston (38) Dommer: Maliha Ahmady, Mjøndalen IF Gult kort: Amazon: Marina Heggernes Jensen. Øvrevoll: Andrea Anderdal Amazon: Kristin Rage – Ina Kristoffersen, Kelsey Hood, Mette Lorentzen – Vårin Vik, Hedda Kristensen Hansen, Lisbeth Fredli Rothschild, Frida Abrahamsen (Tuva Væting Hodne fra 64.) – Kari Johnston, Mari Storli (Emma Sannæs fra 64.), Marina Heggernes Jensen.

Etter kampen tok vi en prat med hovedtrener Steinar Pedersen, hør hva han hadde å si om kampen her.