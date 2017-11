Lovende skøytesøsken fra veikrysset Dølemo

ÅMLI: Særlig imponerende var de i norgesmesterskapet i enkeltdistanser i Stavanger i slutten av oktober. Søskenparet holder fortsatt junioralder, men her stilte de i seniorklassen og markerte seg riktig godt.

Vilde deltok her i sprintkombinasjonen med 2x500m og 1000m, mens Sindre gjorde unna 2x500m, 1000m og 1500m. Begge satte solide perser.

Vilde ble nummer åtte sammenlagt med pers 42,66, mens Sindre satte pers på alle distanser med tidene 37.57 på 500m, 1.14.77 på 1000m og 1.55.64 på 1500m og plasserte seg på 14. plass i det sterke selskapet.

Eivind Flensborg

Ute med skade

Dessverre skadet Vilde kneet like etter mesterskapet i forbindelse med trampolinetrening hvor hun trente spenst og balanse. Hennes lege mener at hun har skadet et korsbånd, og hun skal til undersøkelse torsdag denne uken ved sykehuset for å få konstatert skadens omfang. Uansett utfall vil hun gjøre alt hun kan for å komme tilbake på skøytebanen og fortsette utviklingen.

Sindre måtte derfor reise til norgescup løp i juniorklassen på utendørsbanen på Geithus hvor han gjorde sine beste plasseringer i juniorklassen til nå med 1,2,3 og 4. plass henholdsvis på 1000m (1,16,27), 1500m (1,58,37), 5000m (7,25,99) og 500m (38.86, hvor han snublet i starten). De tre første resultatene er de beste han noen gang har oppnådd på utendørsbane.

Han var dessverre ikke med under et skøyteløp i Vikingeskipet hvor flere av hans konkurrenter satte fine perser på god innendørs, og han ble derfor ikke uttatt til det første av tre World Cup-konkurranser for juniorer førstkommende helg i Inzell i Tyskland.

Han innrømmer at han følte seg kvalifisert for deltakelse, men stiller i stedet i "Sandnesgauken" i Sørmarka førstkommende helg og vil da forsøke å perse ned på 1.13 og 1.53 på henholdsvis 1000m og 1500m. Han vil trene hardt for å komme med på de to siste World Cup- arrangementene i henholdsvis Tyskland og USA i februar og mars.

Bor nær idrettsplassen

Sindre forteller at han og søsteren bor 200 meter fra Idrettsplassen på Dølemo og at ivrige foreldre og folk fra blant annet Idrettslaget ha vært svært flinke til å islegge banen straks kulda setter inn. Derfor har de hatt gode muligheter fra barnsben til å gå på skøyter i den lille bygda i Indre Agder vest for Åmli.

Men han og søsteren begynte tidlig å trene på kunstisbanen Myra i Arendal og reiser nå tirsdag, torsdag og i helgene, om det da ikke er løp. Det har vært mer stabile forhold fra tidlig i november på kunstisbanen. Sindre tok videregående i Arendal og fikk da trent mye på Myra-banen. Nå er han tilbake og bor på Dølemo, og trener igjen en del av treningene på naturisbanen. Han har tatt et friår etter endt videregående og trener jevnt og sikkert for å bli best mulig.

– Jeg har vært med på skøyteløp helt siden var 11 år og stadig forbedret meg tidsmessig i forhold til konkurrenter her i landet i min årgang. Har i grunnen vært topp fem i flere år, opplyser Sindre.

God støtte

– Vi har vært så heldig å ha en far, Eivind Baas, som er vår trener og han har fulgt oss godt opp hele tiden. Vi har også fått god hjelp av trenere i ASK og fått impulser under samlingen i regi av Region Sør-Øst.

– Jeg har satset og konkurrert både på sykkel og på skøyter og klart meg greit i begge idretter, og det var først i januar 2017 at jeg bestemte meg for å satse på skøytesporten, da det var umulig å nå "toppen" i begge. Derfor er det først dette året at jeg har trent skøytespesifikt gjennom hele sommeren og merket fremgang i både styrke og hurtighet. Har perset allerede fra sesongstart .

– Tidligere har jeg stresset fra sykkel til skøyter ved sesongslutt begge veier. Der andre har hatt "off season" har jeg gått rett på den andre idretten min.

Det var derfor han for første gang hadde en "offseason" med treningspause i 14 dager.

– Før dette har jeg i grunnen aldri hatt mer enn to dager treningsfri siden jeg var 14-15 år, utover to-tre sykdomsinnslag.

Heftig vektendring

– Jeg har også hatt en vektforandring som har vært ganske heftig de siste to-tre årene. Når jeg har gått fra skøyter til sykkel har jeg gått ned 7-12 kg på halvannen til to måneder. Dette skjedde fast hvert år, pga. av muskelgrupper som ble redusert. Ved overgangen fra sykkel til skøyter sesongen 2016/2017 gikk jeg opp 12 kg opp i vekt i løpet av halvannen måned.

– Jeg varierer treningen en god del, og det komme mye an på hvilken treningsperiode jeg er inne i. Uansett trener jeg sjelden under 16-17 timer i uka, og da i de ukene med minst belastning.

– Jeg trener ikke ekstremt mange timer fordi skøytespesifikk trening er ganske intensiv og belastende, men kan ligge opp mot 22 timer på det meste i uka. Jeg trener seks-sju dager i uka og da gjerne to økter om dagen.

Trener fortsatt sykling

Den perioden det blir mest timer er i grunntreningen etter "off season". Det er mye "sone 1"-trening på sykkel og det sanker mange timer, og han liker å delta i sykkelritt i sommerhalvåret, da det gir også god intervalltrening og også er morsomt å delta i.

– Hovedgrunnen til at jeg valgte skøyter fremfor sykkel er at treningen er så variert. Som skøyteløper er man etter min mening veldig allsidig, spesielt i treningsarbeidet.

– Skøytetrening går mye skøytespesifikt i posisjon, altså på rulleskøyter, skøyter på is og barmark (sirkeltrening). I tillegg spenst og styrketrening, (eksplosivt og maksimalt) noe jeg bruker minst en gang i uka.

– Jeg føler jeg er inne på riktig spor nå og får gjort mye bra trening og har fått gode resultater i høst.

Vilde vil tilbake

Søsteren Vilde kan gå forsiktig nå, men har ennå smerter i kneet.

Allikevel har hun allerede kommet godt i gang med styrketrening av overkroppen, mens hun venter på undersøkelsene på sykehuset. Hun er forberedt på at denne sesongen kan være spolert men tenker allerede langt frem i tid.

– Jeg har bestemt meg for å komme sterkt tilbake etter skaden og ønsker å trene fornuftig og bli en bedre skøyteløper.

– Jeg har drevet med skøytetrening siden jeg var i 10-11 års alderen og har følt at jeg har hevdet meg stadig bedre i konkurranse med mine jevnaldrende, og har vært topp tre i de to siste årene. Jeg har hele tiden hatt pappa Eivind som trener, og trives med det.

Feiltrening

– Jeg hadde ingen god sesong i fjor pga av feiltrening i oppkjøringen til sesongen, men i høst har jeg følt at kroppen har reagert veldig bra og spesielt under NM fikk jeg til to gode 500 metere på 42.6 og 42.7.

– Jeg har trent mye på naturisbanen på Dølemo, men jeg har reist tirsdager og torsdager samt helgene til kunstisbanen i Arendal hvor jeg også har fått god hjelp av ASKs trener Merethe Ramskjer. Jeg har også deltatt på samlinger i regi av region Sør-Øst og fått gode impulser også.

– Jeg trener mye barmark (sirkeltrening), går på rulleskøyter utenfor skøytesesongen, har slyngetrening som trener mage og rygg, bruker sklibrett, driver spenst og styrketrening og bruker sykkel mye i sommertreningen, og deltar i lokale sykkelritt da det "trigger" konkurransefølelsene mine og er gøy å være med på. Dessuten liker jeg å jogge i heia rundt Dølemo hvor det er fin natur.

– Jeg trives godt med min idrett og liker å trene, og dette vil nok holde meg opp nå som jeg sannsynligvis må vente med å kunne trener før skaden i kneet er leget"

Landslagstrener Sondre Skarli fra Dølemo var tidligere en habil skøyteløper og har nok vært et forbilde for det ambisiøse søskenparet.

Søskenparets perser:

Vilde Baas f. 30.08.2000:

500m: 42.66 1000m: 1.27.92 1500m: 2,17,77 3000m: 5.07,38

Sindre Baas f. 10.12.1998:

500m: 37.57 1000m: 1,14,77 1500m: 1,55,64 3000m: 4,11,88 5000m: 7,19,89