116 Vågsbygd-utøvere i klubbmesterskapet

KRISTIANSAND: Søndag 19. november var det duket for årets klubbmesterskap. 116 barn fra seks til 14 år var påmeldt. Nok en gang fikk klubben til et vellykket arrangement.

Først ut var de yngste deltakerne. Mange av dem skulle prøve seg på kamp for første gang. Hovedtrener for barnepartiene, Erik Olsen, delte inn slik at barna fikk gå to kamper hver. De yngste barna går strekkamp, det vil si kamp uten kontakt. De skal vise teknikkene sine, og scorer poeng ut fra hvor mange gode teknikker de klarer å vise. Alle deltakerne fikk selvsagt medalje.

June Solsvik

De som var litt eldre fikk anledning til å gå både kata og kamp. Alle fikk gå to kata og to kamper. Disse barna får gå kamp med lett kontakt. Det innebærer at de har lov å treffe motstanderen, men kun med markering. Her fikk også alle deltakerne medalje.

De eldste i klubbmesterskapet, altså de som er mellom 12 og 14 år, gikk vanlig stevne. De konkurrerte både i kata og kumite. Full innsats, og gode prestasjoner.

Resultater:

Kata ungdom gutter: 1. Sindre Dagsvik. 2. Sander Sletten. 3. Stian Stallemo

Kata ungdom jenter: 1. Lea Hauge. 2. Jenny Jarnes. 3. Julie Fjukstad

Kumite ungdom gutter: 1. Sindre Dagsvik. 2. Sander Sletten. 3. Storm Jybe Skivik

Kumite ungdom jenter: 1. Lea Hauge. 2. Jenny Jarnes. 3. Julie Fjukstad

Et slikt arrangement krever god planlegging. Vi er avhengige av frivillige fra klubben som stiller opp. Foreldrene baker kaker, og hjelper til i kiosken. Klubben har heldigvis dommere nok som sørger for kvalitet i konkurransen. Dermed er det en fryd å være med på en slik dag. Positive mennesker over alt. Vi gleder oss allerede til neste år.