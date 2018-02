Temperaturmåler akkurat nå: Start rykker rett ned!

Med mindre dette er skyggeboksing i verdensklasse må det kunne stilles spørsmål om ikke Tor Kristian Karlsen (TKK) og Mark Dempsey bør revurdere oppdragene sine.

1. Spillerlogistikk

Käck og Kabran går rett inn på laget, med rette. Med disse får Start en rutinert venstreback og en lovende angrepsspiller som har vist seg en plass verdig allerede. Begge vil spille samtlige minutter i 2018 om de orker. Kjøpet av Kabran kan forsvares, men å bruke penger på en posisjon hvor Vikstøl og Robstad har vist at de fungerer bedre enn de fleste andre posisjoner på laget, det er en gåte.

Ut over dette er det handlet inn «juniorspillere» med potensial. Spillere som kan bli noe. Som kan vokse og selges, for derigjennom å styrke klubbens muligheter til å ta nye steg som lag. Men, det som TKK har gjort på overgangsmarkedet så langt er som guttungen på butikken; kjøpt dessert for alle pengene og servert en tre-retters uten balanse. Bunnivået til spillere som f eks Twum er så lavt at det har potensial til å ødelegge et hvert godt forsøk i enhver kamp mot enhver motstand.

2. Kampledelse

Med sparkingen av Steinar Pedersen skulle tiden med prosess og utvikling være over, nå burde det å vinne være punkt 1. Det er det fortsatt totalt mangel på. Så hvorfor bytte trener?

Pedersen jobbet som Mjelde i sin tid, stein på stein. Bygde lag for fremtiden, ikke nuet. Selvfølgelig helt feil, Start skal alltid spille for å vinne her-og-nå. Med nye koster måtte det vel bli slik?

Men nei, tre uker før seriestart 2018 driver Start fortsatt med prøving og feiling. Det er så jeg nesten ikke tror det jeg ser. For det jeg ser er at de uoffisielle norgesmesterne i heiskjøring mellom våre to øverste divisjoner øver på å spille ut motstanderne i Eliteserien. Som nyopprykket lag totalt uten kontinunitet. Hvordan kan det være mulig?

3. Spilleplan

Dempsey er i ferd med å vise at han er akkurat det han har ord for seg å være; en av de beste trenerne på feltet. Gode øvelser, en plan for det offensive. Underholde og begeistre. Samtidig ser jeg en som ikke trives med å være hærfører. Og er det noe Start trenger nå så er det nettopp det; hærfører.

En som innser hva en fotballkamp dreier seg om;

A, vinne om mulig.

B, få ett poeng om det er det beste en kan håpe på.

C, ødelegg det laget som etter alle solemerker bør slå vårt lag, Start.

Det som er vist av plan så langt viser at Start heller taper med stil enn å vinne uten.

4. Plan for treningskamper

Det for Start å møte et lokalt lag, to eller tre divisjoner lenger ned i systemet, pleide å være noe lag på Agder måtte true seg til. Enten som 2.divisjonstrener eller sportssjef i Fædrelandsvennen. Til nå i 2018 er det lettere å få kamp mot Start enn Lyngdal 2.

Start har tatt imot pub-laget Donn og feid over de som om de traff de i det verten blinket med lysene. Deretter et skadeskutt Fløy som via tre gode uker på treningsfeltet viste oss alle hva det vil si å øve på å vinne fotballkamper, og nå til slutt et Arendal som i ren høflighet skrapte sammen et lag som aldri kommer til å spille sammen igjen før de eventuelt bytter navn til Øyestad IF.

Innimellom dette har de vunnet mot et lag i Haugesund som stort sett bestod av lykkejegere som ble sendt på første buss hjem og tapt mot et Sandefjord som tar følge med Start rett ned i OBOS-kjelleren 2019.

Så, er det helt mørkt? Kan intet gjøres? Selvfølgelig, aldri et godt spørsmål uten et forslag til løsning.

1. Spillerlogistikk

Det må fortere enn svint hentes inn en leder i stopperposisjon. En som utstråler «jeg eier denne kampen, hør her!» Jeg ville hentet inn Azar Karadas. Ferdig som førstelagsspiller, i form, best i Norge i luftrommet og sikkert lysten på å holde seg i form og få betalt for det.

2. Kampledelse

Det viktigste nå er å innse at Start er et nyopprykka heislag som skal være overlykkelige om de holder seg i divisjonen.

Møt Tromsø hjemme den 11. mars med mål om å holde nullen.

3. Spilleplan

Backrekka må bestå av 5 spillere, rett og slett fordi det finnes ikke to stoppere i troppen som gir nok trygghet til resten av laget. Og med Opdal som førstevalg har vi en keeper uten evne til å rydde i luftrommet.

Tett igjen bakfra, gi selvtillit til gruppa gjennom resultater.

Wichne er i Start på lånt tid, la han herje fra dødlinje til dødlinje. La Käck vise at han er best når han får løpe som en overtallspiller i angrep og være på plass når det gjelder i forsvar. Spill spillerne gode!

Gi Tobias Christensen fri rolle, prat med han hver dag, hør hva han mener. Han bør spille der han mener han kan gi mest til laget, fra kamp til kamp. Mot Tromsø i serieåpninga kan det være som fremskutt midt i en stjerne på midten, andre ganger kan det være dyp midt eller kant for den saks skyld.

Energien i kunstnerne må forvaltes!

4. Plan for treningskamper

Det er alltid et neste år. Snakkes.