KIF knallet til med nye storseire

KRISTIANSAND: Lørdag og søndag spilte KIF mot henholdsvis Urædd og Sandnes 2 i Gimlehallen, og vant med 42–27 og 33–17. Før helgens kamper var det vel ingen som trodde at bortelagene kunne ta poeng fra et KIF-lag med los på opprykk til 1. divisjon. KIF er allerede avdelingsvinner og sikret kvalifisering om opprykk.

Pangstart

Da lørdagens kamp ble blåst i gang, var det som villdyret våknet i hjemmelaget. KIF hadde bestemt seg for at denne kampen skulle vinnes i hovedtrener Robin Haugsgjerds fravær. Assistent Øyvind Skjeggedal var hovedtrener denne helgen. Og beskjeden som var gitt til gutta var at kun seier er godt nok. Det var aldri spennende, da Urædd var for svake og spilte med for stor respekt for KIF. Til pause sto det 24–14. Hjemmelaget ga seg ikke før tavla viste seier 42–27 og to nye poeng. KIFs toppscorer i kampen var Sebastian Schultz Hansen med åtte mål.

Søndag var det Sandnes 2 sin tur til å smake KIF-kruttet. Sandnes hadde i utgangspunktet mye å spille for, da de var plassert rett under streken. Lørdagen hadde de mobilisert skikkelig mot Randesund, og satte inn flere av spillerne som til vanlig spiller på 1. divisjonslaget. Men Randesund, som klatrer oppover på tabellen, vant med ett mål og da kunne det se ut som lufta hadde gått ut av Sandnes 2.

Alle fikk spilletid

I Gimlehallen stilte gjestene kun med ni spillere, og ville vel bare bli ferdig med kampen så fort som mulig. KIF startet som de pleide, og gikk ut i 100. Før første slurk av kaffen var tatt, sto det 4–0. Da trener Øyvind Skjeggedal så hvordan denne kampen forløp, valgte han å la alle spillerne få mulighet. Til pause sto det 17-6, og kampen endte 33–17. KIFs toppscorer i denne kampen var Erik Nicolay Skonhoft Jensen med sju mål.

Kommende match for KIF er lokaloppgjøret mot Randesund i Sukkevannhallen 31. mars kl. 14. Det er KIFs siste kamp før kvalifiseringen om opprykk til 1. divisjon begynner.