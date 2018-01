Full pott til opprykksjagende Høllen Futsal

SKIEN: Høllen Futsal reiste i helgen til Skien for å spille fire kamper i 1.divisjon futsal. Som vanlig var stemninga god i bilene på vei bort, og 12 poeng var innkassert lenge før første spark på ballen var tatt.

Eneste bekymring var på keeperplass der vi hadde fått med oss Odd Arvid «Såpa» Tønnesland. En mann som strengt tatt passerte middagshøyden på tidlig 90-tall. Som vanlig var vi tidlig ute, fikk ei solid oppvarming og var gira på å komme i gang. Det ga resultater.

Et heltent Høllenlag gikk i strupen på motstanderen, og det sto 5-0 på lystavla allerede etter fire minutter. Resten av kampen ble en transportetappe, og vi kontrollerte inn til solide 13-1.

Deretter fulgte drøye to timer med venting før neste kamp, og det satte spor i aldrende Høllenbein. Etter å ha brukt noen minutter på å bli varme fikk vi maskineriet i gang og kunne gå til pause med en tilsynelatende trygg 4-1 ledelse.

Vi ble enige om å prøve å spare litt krefter i 2.omgang, noe vi var i overkant gode til. 4-1 ble til 5-5 med kun et halvt minutt igjen på klokka. Heldigvis hadde vi futsalens svar på Peter Crouch, Espen Eriksen, i kanonform. Han danset seg gjennom forsvaret og satte inn seiersmålet like før sluttsignalet gikk.

Nå begynte det å røyne på for aldrende skrotter. Det hjalp heller ikke at en for dagen fjærlett Bendik måtte kaste inn håndkleet med ryggproblemer. Vi bestemte oss for å legge oss lavt i neste kamp, og planen funket knirkefritt. En fullt fortjent 3-1 seier var i boks.

Vi fikk kun ti minutters pause til neste kamp, noe som strengt tatt var et døgn for kort. Nok en spiller måtte melde pass, og kun fem mann var spilleklare til dagens siste 40 minutters spill. Laget gikk inn til kampen med en viss skepsis, men det skulle fort vise seg å være helt unødvendig. Anført av ei løperekke bestående av Jarle Rogstad og Fredrik «Cafu» Kjær valset vi over andreplasserte Skarphedin.

Vi ga oss ikke før tavla viste 7-3 i Høllens favør. 12 av 12 mulige poeng var innkassert, og jakten på topplaget Ulefoss er i gang. De ligger seks poeng foran oss, og vi møter dem i kommende runde. Målet vårt i år er opprykk til eliteserien.