Tuva fra Oddersjaa til nordisk juniorlandskamp

Tuva har tatt store steg som langrennsløper siden forrige sesong, noe hun viste med to topp-ti plasseringer under helgens norgescup på Konnerud. Det var derfor både gledelig og fortjent at hun torsdag ble tatt ut til troppen på 12 løpere som skal representere Norge under nordisk juniorlandskamp i Estland 25.–27. januar.

Nordisk juniorlandskamp, mesterskap for løpere fra Norden og Baltikum, åpnes fredag 25. januar med sprint i klassisk stil. Lørdag er det distanserenn i skøyting, før det avsluttes med 3 x 5 km stafett søndag. Tuva, som er elev ved Hovden skigymnas, forteller at hun er veldig fornøyd med å bli tatt ut. Hun er usikker på hvor nivået utenfor Norge ligger, derfor er det vanskelig å sette seg noe resultatmål for løpene. Hun har derimot satt seg som mål å gå gode løp hvor hun kan være godt fornøyd med gjennomføringen. Hun gleder seg veldig, og ser fram til å få med seg fine opplevelser og erfaringer.

Ole Endré Kallhovd

Tuva forteller at hun har økt treningsdosene siden i fjor, og har holdt seg skadefri og frisk gjennom sesongoppkjøringen. Dermed har hun kunnet trene som planlagt – noe hun peker på som viktige årsaker til den fine fremgangen.

Vi i Oddersjaa er naturligvis veldig stolte over at Tuva har blir tatt ut til å representere Norge. Vi gleder oss til å følge med, og ønsker lykke til!